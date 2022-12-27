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Medya Abdullah Gül'le ilgili o iddia gündeme bomba gibi düştü! Türkiye bunu konuşacak
Medya

Abdullah Gül'le ilgili o iddia gündeme bomba gibi düştü! Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalar sürerken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında bir yakınlaşma olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:48:00 -
Abdullah Gül'le ilgili o iddia gündeme bomba gibi düştü! Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalar sürerken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında bir yakınlaşma olduğunu iddia etti.

Selvi, bugünkü bomba yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Akşener’in, Ekrem İmamoğlu ısrarından vazgeçmeye başladığı söyleniyor. Rotanın yeniden Mansur Yavaş’a çevrildiği konuşuluyor. Ama asıl benim kulağıma başka bir şey geldi. Meral Akşener ile Abdullah Gül arasında bir yakınlaşma oluşmaya başlamış.

Biliyorsunuz Akşener, 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığını önlemişti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında gemileri yakınca Akşener, Abdullah Gül’ü de denkleme dahil etmek istemiş olabilir. Çünkü son günlerde Abdullah Gül’e yönelik olumlu mesajlar vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde Meral Akşener’in, Abdullah Gül’ü ziyaret edeceği konuşuluyor."

 

 

 

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Dilerim Allah'tan, şu kendini bir şey zanneden Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı için aday olsa da RECEP TAYYİP ERDOĞAN % 60 ların üzerinde Cumhurbaşkanı olsa da, boyunun ölçüsünü alsa ne iyi olur

bozbey

sol diye bişey koymadı bu chpkk futbol bu transfer eder gibi bu ne la bi idolojiniz olsun bı durşunuz bi gun pkk ya basın sağolsun diğer gun esrardan ver gi chp diye bişey kalmadı bitti esas sorun sayın cumhurbaşakanı görevi bırakacam derse ne olacak hi düşündünüz mü? bunlara mı kalacak ülke
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