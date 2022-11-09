Abdullah Gül'le ilgili bomba iddia! Türkiye ayağa kalkacak

8’li masada adaylık muamması sürerken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül ismine bir kez daha yeşil ışık yaktığına işaret eden Bülent Orakoğlu, "2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Gül ismini gündeme getiren ancak Meral Akşener’i ikna edemeyen Karamollaoğlu bugün zeminin daha iyi olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı. Orakoğlu, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"2023 seçimlerine odaklanan Türkiye’de muhalefetin adayı tam bir bilinmez denkleme dönüştü. 14 Kasım’da toplanacak 8’li masada seçime yaklaşık 7 ay kala adaylık krizinin devam etmesi masanın kendi adayını çıkaramayacağı gerçeğini ortaya koyarken, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı adayların Amerika ve İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine icazet gezilerine çıktığını milletimiz ibretle seyrediyor. Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi ve 8’li masadaki 5 parti liderinden bağımsız hareket ederek Amerika’da FETÖ terör örgütünün desteğiyle 8’li masanın Cumhurbaşkanı adayı olmak için bazı şaibeli faaliyetlerde bulunmasının ortaya çıkması 8’li masadaki liderleri rahatsız etmişti. İYİ Parti lideri Akşener Kılıçdaroğlu’nun gezisinin hemen ardından İYİ Parti dış ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki İYİ Parti heyetini ABD’ye göndermişti. Kılıçdaroğlu’nun hemen arkasından İYİ Parti heyetinin ABD’ye gitmesi emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan’a göre tesadüftü. Ancak Erozan’ın Kılıçdaroğlu’na yaptığı ‘Biz hamburger yemeğe gelmedik’ göndermesi bu seyahatin tesadüf olmadığının en açık işaretiydi. 8’li masada adaylık konusunda CHP ve İYİ Parti arasında bir mücadele yaşandığını söyleyebiliriz sanırım. Pentagon’un Kılıçdaroğlu’nu seçilemeyecek bir aday olduğundan üstünü çizmesi İmamoğlu’na destek verrnesini şimdilik bir köşeye koyarsak 8’li masanın Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olamayacağı neredeyse kesinlik kazanmış gibi görünüyor. Ancak 8’li masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda farklı senaryolar ortaya atılıyor. Günümüzde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 8’li masa’nın adayı olacağı, Meral Akşener ile adaylık konusunda devamlı görüştükleri ve iş birliği yaptıklarına yönelik güvenilir olmayan senaryolar üretiliyor. Bu konu Sayın Gül’ü de rahatsız etmiş olacak ki 11’inci Cumhurbaşkanı Gül’ün ofisinden bu konuda kamuoyunu aydınlatmak maksadıyla bir açıklama yapıldı.

ABDULLAH GÜL’DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayılırken, son dönemde aday olabileceği iddialarıyla gündemde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ofisinden açıklama geldi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır” denildi.

Geçen haftalar içinde Abdullah Gül’ün CHP’li bir vekil ile yaptığı görüşmeye dair iddialar ortaya atılmıştı. Gül’ün o görüşmede ‘Kemal Bey’in kazanma şansı yok. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanı için referans olamaz” dediği öne sürülmüştü..Ayrıca Gül’ün aday olma hevesini kendisini görüşmeye gidenlere söylediği iddia edilmişti. Gül’ün 30 Ağustos törenleriyle ilgili çektiği video da “kendisini hatırlatma” olarak yorumlanmıştı. 2018’de Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı Abullah Gül’dü. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve İYİ Parti ile ittifak yaparak giren Saadet Partisi, Abdullah Gül’ün çatı aday olarak seçime girmesini önermişti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün çatı adaylığına sıcak baktığı, hatta kabul ettiği belirtiliyordu. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül’ün adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine her parti kendi adayı ile seçime girmiş, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52’nin üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçilmişti.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU 11’İNCİ CUMHURBAŞKANI GÜL’ÜN 8’Lİ MASANIN ADAYLIĞI İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI

8’li masada adaylık muamması sürerken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül ismine bir kez daha yeşil ışık yaktı. 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Gül ismini gündeme getiren ancak Meral Akşener’i ikna edemeyen Karamollaoğlu bugün zeminin daha iyi olduğunu düşünüyor. Karamollaoğlu, Abdullah Gül’ün adaylığa göz kırpmasını da olumlu olarak yorumladı. Abdullah Bey’in de bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Geçen sefer “İttifak olursa aday olabilirim” demişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıldan kısa bir süre kala Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak netleşirken, 8’li ittifakta ise tartışmalar sürüyor. Her bir partinin genel merkezinde bir kere olmak üzere 7 kez toplanan ittifak, bugüne kadar ne bir aday ne de bir strateji belirleyebildi. Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hevesli tutumu dikkat çekerken, İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’na mesafeli durması dikkat çekiyor. Son günlerde ise Abdullah Gül ismi yeniden Karamollaoğlu tarafından ortaya atıldı. Ancak “Görünen köy kılavuz istemez” atasözünden de anlaşılacağı gibi Gül’ün seçimi kazanma şansı çok zayıf! Belki de ahde vefa göstererek kendisini bu makama getiren, bu uğurda vesayetçi askerlere meydan okuyarak yeni bir seçime gitme riskini bile göze alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkmaz!"