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'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi

Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e suikast düzenleneceğine dair iddiaları detaylarıyla paylaşan Talat Atilla'nın, kurumdaki yazılarına son verildiği öne sürüldü.

03 Şubat 2019 Pazar 11:26
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün suikasta uğrayacağına dair ortaya atılan iddianın detaylarını yazısında paylaşan Milliyet yazarı Talat Atilla'nın yazılarına son verildiği iddia edildi.

Milliyet kulislerinden alınan bilgiye göre karar, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal tarafından verildi. Ancak gazetede konuşulanlara göre, kararın alınmasında Soysal'a gelen "çok üst düzey bir ismin telefonu" etkili oldu.

Talat Atilla, 28 Ocak tarihli yazısında, çok ciddi bir iddiayı gündeme getirmişti. Atilla, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e kısa süre önce gerçekleştiği söylenen bir "suikast" iddiasını kaleme alarak, Hayrunnisa Gül'ün, eşinin hareketlerinden şüphelenerek son anda gösterdiği refleks ileAbdullah Gül'ün “ölümden ucuz kurtulduğu”nu belirtmişti. Atilla'nın yazısı ertesi gün Milliyet'in internet sayfasından kaldırılmıştı.

Abdullah Gül klima değişikliğini kabul etmişti

Abdullah Gül tarafından yapılan ve internet sitesine konulmayan açıklamada ise, Gül suikast iddiasına neden olan klima değişikliğini reddetmemişti. Araçtaki klimadan kaynaklanan sorun için anlaşmalı servis dışında yaptırılan tamir ücretinin, Gül tarafından değil Cumhurbaşkanlığı tarafından ödendiği belirtilmişti. Açıklamada "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığınca ödenmiştir" denilmişti.

Atilla'nın söz konusu yazı nedeniyle görevine son verildiği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:26
  1. Abdullah Gül
  2. Abdullah Gül'e suikast iddiası
  3. Milliyet Yazarı Talat Atilla
  4. yazılarına son verildi
  5. suikast iddiası işinden etti

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