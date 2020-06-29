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Abdullah Gül'e 'ekonomi' cevabı: Yazık sana

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor, bu durum kaygı verici" iddiasına MHP'den cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 12:43:00 - 2020-06-29 12:44:57
Abdullah Gül'e 'ekonomi' cevabı: Yazık sana

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor, bu durum kaygı verici" iddiasına MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan cevap geldi.

Enginyurt, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,yeniden fikir beyan etmiş. 'Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor, bu durum kaygı verici' demiş. Abdullah bey! Geriye giden tek şey varsa o da sensin. Karamsarlık, felaket tellallığı korosuna katıldın ya, çok yazık sana."

İşte o tweet: 

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Yorumlar

Abdulcabbar

Yazıklar olsun...
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Hakkı haklı

Haklılık payı yokmu abdullah gülün. Biz burda kaybediyoruz sevmediğimiz bir adam doğruyu bile dese hemen bağırıp cagryoruz, nasıl bir yol çizeriz onu düşünmek lazım.gercekten tabanda ekonomik zorluk baş göstermeye başladı maalesef
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