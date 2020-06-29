Abdullah Gül'e 'ekonomi' cevabı: Yazık sana
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor, bu durum kaygı verici" iddiasına MHP'den cevap geldi.
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor, bu durum kaygı verici" iddiasına MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan cevap geldi.
Enginyurt, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,yeniden fikir beyan etmiş. 'Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor, bu durum kaygı verici' demiş. Abdullah bey! Geriye giden tek şey varsa o da sensin. Karamsarlık, felaket tellallığı korosuna katıldın ya, çok yazık sana."
İşte o tweet: