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Abdullah Gül'den Yeni Zelanda açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 15:47
Abdullah Gül'den Yeni Zelanda açıklaması

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından, 49 kişinin şehit olduğu ve 48 kişinin yaralandığı Yeni Zelanda'daki saldırıya dair açıklama yaptı. Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Yeni Zelanda’da az sayıda bulunan Müslüman nüfusuna bile tahammülü olmayıp onlarca kişiyi camide katleden bu canileri lanetliyorum. Önemli olan dünyanın her tarafında olabilme riski olan bu tip olaylara ve yeni katillere fırsat vermemektir.

Bu vesileyle Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentindeki katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, acılarını paylaşıyorum."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:47
  1. ChristChurch
  2. Yeni Zelanda
  3. camiye saldırı
  4. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • halil halil 25 dk önce
    sen başta gezi olaylarını kınayaydın

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