0553 313 94 23

Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

Ali Babacan ile birlikte parti kuracağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin yeni parti sorusuna cevap verdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:18
Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

Eski Bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti iddiaları nedeniyle gündemde olan 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin yeni parti sorularını dikkat çeken bir şekilde yanıtsız bıraktı. Gül, "Söyleyeceklerim sadece bu kadar" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıdığıAbdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak için Kayseri'ye geldi. Abdullah Gül burada gazetecilerin yeni parti ile ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı.

"Başka bir amaç yok"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erkilet Havaalanı'nda Vali Şehmus Günaydın, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve bazı protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, "Ziyaretim tamamen eğitim ile ilgili. Biliyorsunuz ismimi taşıyan üniversitenin, AGÜ'nün diploma töreni var. Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden biri oldu bu üniversite. Dolayısıyla o mutluluğu paylaşmak için buradayım. Başka bir amaç yok" diye konuştu.

"Söyleyeceklerim sadece bu kadar"

Son dönemde gündemde olan 'yeniparti' hakkında soru sorulması üzerine Gül, "Söyleyeceklerim sadece bu kadar" diye cevap vererek aracına bindi. Havaalanından ayrılan Gül; AGÜ'nün mezuniyet törenine katılmak için Sümer Kampüsü'ne geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:18
  1. Kayseri
  2. Ali Babacan
  3. Abdullah Gül
  4. Abdullah Gül Üniversitesi
  5. Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu
  6. İhsan Sabuncuoğlu
  7. Erkilet Havaalanı
  8. Şehmus Günaydın

YORUM YAZ

  • Yav he heYav he he9 dk önce
    Sayın ESKİİİİİİİİİİİİİİİİ cumhurbaşkanı gül yeni parti ile ilgili sorulara saçık yüreklilikle uzun uzuuuuuun cevapladı.Yeni kurulacak parti hakkında her soruya " ha/vet "diyerek fikrini açıkladı

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Güngen vücut çatlaklarına dikkat çekti
  1. Güngen vücut çatlaklarına dikkat çekti
  2. Huzurevi sakinleri, Aile Çalışma ve..
  3. Şimşir Ormanları’na zarar veren..
  4. Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve..
  5. Turkcell Platinum müşterilerine konser..
  6. Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı..
  7. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
  8. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
  9. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
  10. Kılcal damar çatlamalarına dikkat
  11. Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
  12. İlbilgi Dünya Kupası yolcusu
  13. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
  14. Abdioğulları A.Ş’de başarılı..
  15. Diziyle otomobil kullanan magandalar..
  16. ABD'nin Tayvan'a silah satışı kararı
  17. Kepçe kulak problemi psikolojiyi..
  18. İnfak ahlâkını öğreten bir Peygamber!..
  19. Somali’deki otel saldırısında ölü..
  20. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
  21. Oltu kapalı hayvan pazarına kavuştu
  22. Samandağ’da izinsiz eyleme müdahale
  23. Dere kenarına inen ayının bu kez..
  24. ’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk
  25. Yatırımcı rehberi (9)
  26. Yatırımcı rehberi (10)
  27. Çocuklar seramiği çok sevdi
  28. Yatırımcı rehberi (7)
  29. Yatırımcı rehberi (6)
  30. Kastamonu Belediyespor'da transfer
Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
S-400 tweetleri dalga konusu oldu
S-400 tweetleri dalga konusu oldu
Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

Günün Karikatürü

13 Temmuz 2019
ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!