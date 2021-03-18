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Gündem Abdullah Gül'den tepki çeken HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
Gündem

Abdullah Gül'den tepki çeken HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması

Terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ifadeleri tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:51:00 -
Abdullah Gül'den tepki çeken HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması

FETÖ ve PKK sevici eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okununca Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de düştü.

Konuyla ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Murat Sabuncu'ya konuştu. Sabuncu, Gül'ün tepki çeken sözlerini "Yaptığı değerlendirmeyi aynen paylaşıyorum" diyerek paylaştı.

İşte Abdullah Gül'ün 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili tepki çeken açıklaması:

"Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve HDP'ye kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum. Bu hareketlerin hem Türkiye'ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor? Şiddetle hiçbir ilgisi olmayan, geçmişi bilinen, ayrım gözetmeden insan hakları savunuculuğu yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve parti kapatma davasının açılması, Türkiye'de daha çok demokrasi ve hukuk ihtiyacı olduğunu reform paketleriyle açıklama çabasında olan hükümete ve ülkemize bir yük olacaktır.

Tüm bunlar 90'lı yıllarda yaşanmış ve Türkiye aleyhtarlığına ve Türkiye'nin izolasyonuna büyük bir fırsat vermiştir. Daha sonra o günleri unutturmak için çok çabalar sarf edildi. Parti kapatmalarının ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin çok işine geldiğini daha önceki deneyimler göstermiştir. Terör demokrasinin güçlendirilmesiyle ve insan hakları standartlarının yükseltilmesiyle kitlelerden izole edilir ve terörle mücadele daha kolay olur. Yakın siyasi tarihimiz bütün bunların örnekleriyle doluyken aynı hataları yapmanın bu güzel ülkeye büyük zararlar vereceği kanaatindeyim."

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Yorumlar

Neron11

Zavallı, pkk'nın bir yerlerinide .. seni cumhur adayı yapmazlar diyeyim, Kılıçdaroğlu ağzıyla konuşup bu ülkenin bekasına düşman olanların safında olman utançtır ancak
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Aaaaaaaaaaa

Konuştu!!!!!! Yorulmuştur
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