Abdullah Gül'den ilginç paylaşım! Takipçileri ağzının payını verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 2009'da çekilmiş bir videosunu paylaşarak, "2009 yılında Bitlis, Güroymak (Norşin) ilçemizde halkımız Türk bayraklarıyla beni böyle kucaklamıştı." ifadelerini kullandı.

Gül'e sosyal medya kullanıcılarından tokat gibi cevaplar geldi.

"Utanç duyuyorum senden"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sayın Gül, böyle karşılandıysanız sebebi Erdoğan'dır." derken diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "O eskidendi şimdi HDP ve CHP'lilerlesin utanç duyuyorum senden." ifadelerini kullandı.

Gül'ün bir takipçisi, "O zaman AK Parti çatısı altındaydınız. Reis'in gölgesinden ayrılan hiç oluyor, örnekler çok" ifadelerine yer verirken, bir diğer takipçisi ise "Reis Erdoğan ne demişti? 'Kardeşim Abdullah Gül.' Kardeş oldu kalleş. İnsan gerçekten hayret ediyor." dedi.

İşte Abdullah Gül'e gelen diğer tepkiler:

"Aynı sevgiyi şimdi bulamazsın. O sevgi Recep Tayyip Erdoğan sevgisinden geliyordu. Deneme yap, bir git vatandaşlarımız orada. Ama Recep Tayyip Erdoğan sevgisi bitmez bunu da böyle bil."

"Bu teveccüh Erdoğan ile yol yürüdüğünüz için gösterildi. Şu an Güroymak'a gitseniz kimse dönüp bakmaz."

"Eee yani?.. O yıllarda yolda karşılaşsak bende hürmet eder, hal hatır sorar, mümkün olursa sarılırdım, hatta Cumhurbaşkanlığına mesaj bile atmışlığım var 'sizi görünce ailemizden birini görüyoruz' diye. Ama şimdi dönüp bakarsam namerdim..."

"HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı mısın?"

"Reis Erdoğan sayesinde çok iltifat görmüştünüz, hatta Cumhurbaşkanı olmuştunuz!"

"O zaman arkanızda Erdoğan vardı, geçti o devir."

"Şimdi bir daha gitsene bakalım aynı şeyi yaşayacak mısın?"

"Ya CHP'nin başına ya da HDP'nin başına geç, cesaretsiz bey."

"O zamanlar semin ne olduğunu anlayamamışlar. Seni AK Partili diye karşılamışlar."

"Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol."

"Etkisiz eleman... Seni aday yapacak muhalefet hayatın en büyük dersini alacaktır."

"Erdoğan sonrasında var mı bir tek başarınız? Onu paylaşırsanız biz de paylaşırız."

"Tayyip Erdoğan’ın 'kardeşim' dediği kişi diye biliyorlardı..!"