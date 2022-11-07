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Medya Abdullah Gül yine yaptı yapacağını! Vay anasını be
Medya

Abdullah Gül yine yaptı yapacağını! Vay anasını be

"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, altılı masaya yeni bir ortak almaları yönünde İYİ Parti'ye öneride bulunduğu ve Akşener'in de harekete geçerek BTP'yi altılı masaya davet ettiği belirtiliyor" ifadelerini kullanan Kurtuluş Tayiz, "Gül'ün bir süredir 6'lı masayı karıştırdığına dönük haberler dolaşıyor" görüşünü savundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 10:48:00 -
Abdullah Gül yine yaptı yapacağını! Vay anasını be

"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, altılı masaya yeni bir ortak almaları yönünde İYİ Parti'ye öneride bulunduğu ve Akşener'in de harekete geçerek BTP'yi altılı masaya davet ettiği belirtiliyor" ifadelerini kullanan Kurtuluş Tayiz, "Gül'ün bir süredir 6'lı masayı karıştırdığına dönük haberler dolaşıyor" görüşünü savundu. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, altılı masaya yeni bir ortak almaları yönünde İYİ Parti'ye öneride bulunduğu ve Akşener'in de harekete geçerek BTP'yi altılı masaya davet ettiği belirtiliyor.

BTP'yi masaya dahil ettiklerinde Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı biraz daha güç kazanacak.

Meral Akşener'in tek isteği Kılıçdaroğlu'nun adaylığını durdurmak.

Medyada çıkan haberlere göre Abdullah Gül'ün, İYİ Parti'ye bu yönde akıl vererek yönlendirici bir rol üstlendiği yazılıp çiziliyor.

Abdullah Gül'ün, İYİ Parti ve Akşener ile arası ne zaman düzeldi acaba?

Gül'ü veto eden Akşener değil miydi?

Şimdi gizli gizli görüşmeler mi gerçekleştiriyorlar?

Bilmiyorum; geçen hafta Aydınlık gazetesinde bu yönde bir kulis haber yayınlandı.

Evet, Gül'ün bir süredir 6'lı masayı karıştırdığına dönük haberler dolaşıyor. Ne kadarı yanlış ne kadarı doğru emin değilim.

Fakat Abdullah Gül'ün, 2023'e doğru, son düzlüğe girilirken fazlasıyla aktif olduğu doğru.

Masayı karıştırıp birbirine düşürmeyi başarırlarsa kim belir belki de aradan Gül sıyrılacak. Ya da Gül'ün desteklediği bir aday.

O aday kim mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olması muhtemel.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına süreci yönetme hırsı ve aday olma isteği yüzünden 6'lı masada rahatsızlıklar diz boyu. Ve bu rahatsızlıkların patlaması da an meselesi. İşte o zaman asıl eğlence başlayacak!"

 

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