  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Müslümanlar üzgün iken Avrupalılar nasıl rahat edecek? Kur'an-ı Kerim saldırıları sonrası İsveç'te isyan başladı...

Fatih Altaylı'dan rezil sözler! Ebrar Karakurt çıkışı olay oldu! Senden de ancak bu utanmazlık beklenir

O ilimizde gizlice hazine arayan Rus vatandaşı bakın neler buldu neler! Bu ne rahatlık böyle

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!

ABD'den Suudi Arabistan'a 'İsrail' dayatması!

2 bin adet insansız hava aracı siparişi verdiler! Evet yanlış duymadınız, tamı tamına 2 bin adet

Rusya’dan, Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala şok hamle! Oldu mu bu şimdi

Depreme hazırlıkta en acı detay

Mehmet Şimşek’ten lezbiyen Ebrar Karakurt’a tarihi ders! Helal olsun sana! Ha bu da sana kapak olsun
Medya "Abdullah Gül yeni parti kuruyor" iddiası! Yakın arkadaşı Fehmi Koru açıkladı
Medya

"Abdullah Gül yeni parti kuruyor" iddiası! Yakın arkadaşı Fehmi Koru açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 15:49:39 - 2023-09-04 15:49:39
"Abdullah Gül yeni parti kuruyor" iddiası! Yakın arkadaşı Fehmi Koru açıkladı

Fehmi Koru'dan siyaset kulislerini hareketlendirecek bir yazı geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı olan Koru, "Yeni parti kuruluyor, başına da Abdullah Gül geçiyor" iddiasını köşesine taşıyıp, "Bir partiye genel başkan olması konuşulan, eski cumhurbaşkanı Gül değil, Ahmet Necdet Sezer olmasın?" diye sordu.

Yerel seçimler öncesi muhalefet partilerindeki dağınıklık Ankara kulislerinde Abdullah Gül'ü yeniden 'umut' haline getirdi. DEVA Partisi'nden istediğini bulamayan Abdullah Gül'ün yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı gazeteci Fehmi Koru, o iddiayı köşesine taşıyıp, yeni partiyi kurduranın CHP'deki kaos ortamı nedeniyle 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer olup olmadığını sorguladı.  

"Bir dostum 'Yeni bir parti kuruluyormuş, başına da Abdullah Gül geçiyormuş ve sen bunu bana söylemiyorsun' diye sitem ettiğinde bu yolda bir söylenti bulunduğunu şaşırarak öğrenmiş oldum…" diyen Fehmi Koru, şunları yazdı: 

'Eski cumhurbaşkanı parti kurduruyor'

- Yeni kurulacak veya mevcut bir partinin başına geçmesi için çaba gösterilen eski bir cumhurbaşkanı konusu benim de kulağıma gelmişti ama bana o bilgiyi aktaranlar farklı bir ismi fısıldamışlardı.

Yeni Parti CHP'nin yerine kurulacak...

- Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler son merhalesine ulaşmış, yerine düşünülen saygın kişiye itiraz etmezse kurultaya o sürpriz ismi aday olarak sunacaklarmış; yok eğer yine de koltuğunu terk etmek istemezse, CHP’nin yerini alacak bir parti o zaman gündeme gelecekmiş…

Kulağıma fısıldanan Ahmet Necdet Sezer'di

- İşittiğimde bu bana olabilecek bir senaryo gibi gelmişti. Fısıldanan isim, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’di çünkü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Cumhurbaşkanlığı döneminde izlediği politik çizgi, muhalefetin söylemine yakındı Cumhurbaşkanı Sezer’in; pek çok dönemeçte CHP’li kitlenin hoşuna gidebilecek tavırlar sergilediği, konuşmalar yaptığı biliniyor.

- Benim bildiğim ve herkeslerden gizlenilen senaryo buydu; dönüp dolaşıp isimler mi karıştırıldı acaba?

AK Parti kurucusu isim öncülük ediyormuş

- Dostuma bu ihtimali aktardığımda, “Yok, yok” dedi ve ekledi: “AK Parti kurucularından biri bazısı yine kendisi gibi partinin kuruluşunda bulunmuş, bazısı partide önemli görevler üstlenmiş olanlara partileşme konusunda öncülük ediyormuş… Görüştüklerine de, ‘Başımıza Abdullah Gül geçecek’ teminatını veriyormuş…”

Abdullah Gül ile 2 gün önce konuştum

- Telefonu kapatırken, “Emin ol, böyle bir ihtimalin en ufak bir gerçeklik payı yok” dedim dostuma. Neden bu kadar keskin bir cümle kurduğumu sizlerle paylaşabilirim.

- Sadece iki gün önce 11. Cumhurbaşkanı Gül ile birkaç saat birlikte olduk.

Parti liderliğine niyetli gibi gelmedi bana

- O birkaç saat boyunca dereden tepeden konuşmadık elbette, karşılıklı hal hatır sormalardan sonra sıra ülke ve dünya sorunlarına geldi. Hemen her önemli konuda kendisinin görüşlerini dinledim. Bana hiç de öyle yeni parti kurulmasıyla ilgilenecek, kurulur ve kendisine teklif getirilirse başına geçmeye niyetli hale gelebilecek gibi görünmedi Cumhurbaşkanı Gül.

Sezer'e böyle bir teklif yapıldı mı?

- Ahmet Necdet Sezer’e böyle bir teklifte bulunuldu mu, bulunulduysa kendisi konuya ilgi gösterdi mi, bu konuda hiçbir bilgim yok.

- Cumhurbaşkanı Sezer de, gözlemleyebildiğim kadarıyla, kendini hatırlatmaya çabalamıyor; ara sıra muhalif kuruluşların etkinliklerine katılma dışında herhangi bir faaliyeti var mı, o da bilinmiyor. Yakında doğrusunu öğreniriz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23