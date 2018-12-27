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Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, "Sayın Gül çapındaki bir siyasetçi bugün onu yapmaz." dedi.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:03
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

Siyasi kulislerde bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, önümüzdeki günlerde yeni bir siyasi parti kuracağı iddiaları konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBC Türkçe'nin bu konudaki soruları üzerine şu cevabı verdi:

"Seçime giderken böyle bir parti kurulmaz diye düşünüyorum. Genellikle siyasi çalışmaların özelliği seçim sonrasını görmektir. Yani 31 Mart akşamı çıkan sonuçlar itirazları doğurur. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum. Siyaset gerekçesiz olamıyor. Dolayısıyla 'Hadi, canım istedi parti kurduk' demekle olmuyor. Bir büyük mücadeleyi veriyorsunuz, gerekçen olması gerekiyor. Ben Sayın Gül'ü uzun zamandır tanır, sayar ve saygı duyarım. Sayın Gül çapındaki bir siyasetçi bugün onu yapmaz. 31 Mart akşamı çıkan sonuç bunu belirler."

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:03
  1. Abdullah Gül
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Meral Akşener
  4. BBC Türkçe

YORUM YAZ

  • MuhammedMuhammed19 dk önce
    Bizde bir söz vardır."Ne kızı verir nede dünürcüyü küstürür" Abdullah gül aynen böyle.Reisin karşısına çıkamaz.Çıkarsa Fetö çuvalı hazır.
  • MemetMemet19 dk önce
    Yapmaz değil yapamaz.Bu millet insanları ARİF ane bir bakışla tanır.gül ve dua. D.oğlu seçim bölgelerin den belediye başkan adayı olsalar dahi seçilemezler.Ya hu Reis'in bir zaafı var.Bu hainleri millete kazandırmak için çok uğraştı.Değmez

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