Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iddia edilen Yeni Bir Parti'nin sloganı da 'kopya' çıktı

31 Mart yerel seçim öncesi siyasette kızışma devam ediyor. Ancak mevcut partiler üzerinde değil yeni kurulacak bir parti üzerinden. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddiaları gündemdeki yerini hala koruyor. Dün haber sitelerinde "Yeni Bir Parti" adında oluşumun olduğu ve arkasında ise eski Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun olduğu ileri sürüldü.

İlk açıklama geldi

Dünden bu yana ikiliden bir açıklama gelmezken Yeni Bir Parti sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

İlk tweetini "Başlayalım mı? Hadi Bismillah" ifadeleri ile atan YeniBirParti hakkındaki iddialara cevap verdi.

AK Parti'den kopyala yapıştır

Yeni parti ile ilgili gündemdeki yerini korurken 'Yenibirparti.org' adlı web sitesi internette yayına alındı. Sitede yer alan yeni partinin tanıtım görsellerinde ise AK Parti mitinginden alınmış görüntülerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Sözde yeni partide Erdoğan özentiliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Korkaklar zafer anıtı dikemez" sözünden alıntı yapan Yeni Bir Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Korkaklar tarih yazamazlar!" ifadeleri kullanıldı.

İşte partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar;

-Korkaklar tarih yazamazlar!

- Niçin kadromuzu açıklamıyoruz? Çünkü kişiler ve isimler yerine,milletimizin madden ve manen zenginleşmesi ve devletimizin dünya siyasetinde etkili bir güç olmasına yönelik fikir, politika vevaatlerimizin tartışılmasını istiyoruz.

- Niçin kadromuzu açıklamıyoruz? Korkuyor muyuz? Demirden korkan trene binmez! Bizim kim olduğumuzu elbette devletin ilgili kurumları biliyor. Vatan ve millet sevdasıyla yola çıktığımız için korkacak bir şeyimiz yok.

Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!