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Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iddia edilen Yeni Bir Parti'nin sloganı da 'kopya' çıktı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen Yeni Bir Parti isimli oluşum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Korkaklar zafer anıtı dikemezler' sözünden kopya çekti.

26 Şubat 2019 Salı 16:45
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iddia edilen Yeni Bir Parti'nin sloganı da 'kopya' çıktı

31 Mart yerel seçim öncesi siyasette kızışma devam ediyor. Ancak mevcut partiler üzerinde değil yeni kurulacak bir parti üzerinden. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddiaları gündemdeki yerini hala koruyor. Dün haber sitelerinde "Yeni Bir Parti" adında oluşumun olduğu ve arkasında ise eski Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun olduğu ileri sürüldü.

İlk açıklama geldi

Dünden bu yana ikiliden bir açıklama gelmezken Yeni Bir Parti sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

İlk tweetini "Başlayalım mı? Hadi Bismillah" ifadeleri ile atan YeniBirParti hakkındaki iddialara cevap verdi.

AK Parti'den kopyala yapıştır

Yeni parti ile ilgili gündemdeki yerini korurken 'Yenibirparti.org' adlı web sitesi internette yayına alındı. Sitede yer alan yeni partinin tanıtım görsellerinde ise AK Parti mitinginden alınmış görüntülerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Sözde yeni partide Erdoğan özentiliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Korkaklar zafer anıtı dikemez" sözünden alıntı yapan Yeni Bir Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Korkaklar tarih yazamazlar!" ifadeleri kullanıldı.

İşte partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar;

-Korkaklar tarih yazamazlar!

- Niçin kadromuzu açıklamıyoruz? Çünkü kişiler ve isimler yerine,milletimizin madden ve manen zenginleşmesi ve devletimizin dünya siyasetinde etkili bir güç olmasına yönelik fikir, politika vevaatlerimizin tartışılmasını istiyoruz.

- Niçin kadromuzu açıklamıyoruz? Korkuyor muyuz? Demirden korkan trene binmez! Bizim kim olduğumuzu elbette devletin ilgili kurumları biliyor. Vatan ve millet sevdasıyla yola çıktığımız için korkacak bir şeyimiz yok.

Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:45
  1. Bismil
  2. AK Parti
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Mevlana
  6. Abdullah Gül
  7. Cumhurbaşkanı Gül

YORUM YAZ

  • Kul fatmaKul fatma17 dk önce
    Yazıklar olsun bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız ondan mı saklanıyorsunuz 80 milyon oyum olsa birini vermem arkadaşını sırtından vurana
  • BozokBozok33 dk önce
    Ruyasinda c.baskanligi basbakanlik goremeyecek olanlar erdogan sayesinde o gorevlere geldiler simdi muhtemelen alman destekli partiyi kuruyorlar. Bahceli simdi ne kadar pismandir gule destekten dolayi
  • MuzafferMuzaffer33 dk önce
    Valla şu gergin ortamı yumuşayacaksa ve adam gibi damatsız ekonomik politika izlenecekse ve de en önemlisi FETÖ İLE MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEKSE, ben desteklerim. Zira Ak Parti de adam gibi adam yalnızca Erdoğan kaldı o da o kadar bozuk adamın içerisinde doğru kararlar veremiyor gibi görünüyor.
  • Hy-hyHy-hy59 dk önce
    Babacana yazık olacak....Lakin Akp'yide cidden böler,eğer bölünürsede yıkar.Başta RTE değil Atatürk kalkıp gelse yıkımı durduramaz.Eski kurmayların %80'i katılır.Buda 1 yıl bile sürmez.
  • melih53melih531 sa önce
    ülkemizin sorunu ne muhalefet **muhalefet ötesi iktidar*oluşumlu bir yönetim geliyor..sosyo-ekonomik gelişimci aydınlıkçı ve huzur dolu..huzur çok özlediğimiz huzur.**gül ve babacan iki duayen bekliyoruz..kesinlikle onlarlayız...
  • Zülfikar Zülfikar 1 sa önce
    "Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhilî adavetleri unutmak ve bırakmak" olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu cemaat-ı İslâmiyeye hizmet dava edenlere ne olmuş ki; birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken, cüz'î adavetleri unutmayıp, düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye bir hıyanettir. Said Nursi

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