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Siyaset Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağdı
Siyaset

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağdı

DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'a perde arkasından destek verdiği öne sürülen Abdullah Gül, Körfez krizinin sona ermesine ilişkin tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 14:50:00 -
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağdı

Kardeş ülke Katar ile Arap ülkeleri arasında üç yıldan fazla süren gerilim sona erdi. İlk olarak Suudi Arabistan ile Katar arasında normalleşme sağlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arasında da süren gerilimin sona ermesi bekleniyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Körfez krizinin sona ermesine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Abdullah Gül paylaşımında, Türkiye'nin BAE ve Suudi Arabistan ile ilişkilerinde hükümeti suçlayrak tepki çekti..

Gül, "Katar ve Suudi Arabistan’ın sınırlarını açma kararı Körfez’de işbirliğinin yeniden tesis edilmesi açısından umut vericidir. Bu gelişme İslam dünyasının dayanışmasına da hizmet edecektir. Dileğim, ülkemizin Arap dünyasıyla ilişkilerinin de eski sıcaklığına kavuşmasıdır" dedi.

Bazı vatandaşlar Gül'e cevap vererek, "Sayın eski cumhurbaşkanım biz bu Araplara ne yaptıkta bize düşman oldular?" sorusunu sordu.

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