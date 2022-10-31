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Siyaset Abdullah Gül sessizliğini bozarak harekete geçti! İYİ Parti'ye olay çağrı: O ismi ikna edin
Siyaset

Abdullah Gül sessizliğini bozarak harekete geçti! İYİ Parti'ye olay çağrı: O ismi ikna edin

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylıktan vazgeçirmek için İYİ Parti ile çalışmalar yaptığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 09:07:00 -
Abdullah Gül sessizliğini bozarak harekete geçti! İYİ Parti'ye olay çağrı: O ismi ikna edin

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül siyasi temaslarını artırıyor. Ortaya atılan iddialara göre Gül, son olarak İyi Partili bir vekille görüşme yaptı. İki hafta önce yapılan görüşmede Gül "Kılıçdaroğlu çok kararlı görünüyor. Adaylıktan vazgeçirmenin tek yolu sağ partilerin aday çıkarması." dedi.

Aydınlık Gazetesi'ndeki habere göre; İki ismi yakından tanıyanların aktardığına göre Gül'le İyi Partili vekil sık sık buluşuyor. Görüşmeler sadece 'çalışma ofisinde' yapılmıyor. Akşamları ev ziyaretlerinde yemekli sohbetler sırasında güncel gelişmeler ele alınıyor, 'görevler belirleniyor.' 'İstişareler'in sonuçları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iletiliyor. Gül'e yakın kaynaklar son görüşmede üzerinde durulan en önemli konunun 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' olduğunu aktarıyor.

Gül'ün son buluşmada "Kılıçdaroğlu çok kararlı görünüyor. Vazgeçirmenin tek yolu sağ partilerin aday çıkarması. Ben Ali'yi (Ali Babacan) ikna ederim. Temel Beyle de görüşürüm. Siz de Ahmet Beyi ikna edin." dediği öğrenildi.

İyi Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise görüşmede Gül'ün adaylığı da gündeme geldi. İddiaya göre Gül, aday olmak gibi bir ısrarı olmadığını söylese de "Ama siz yine de aranızda bir görüşün" diyerek isminin gündeme gelmesini istedi.

Akşener'in eleştirileri

Gelişmeler Gül'ün 'telkinleri' yönünde ilerliyor. Akşener son haftalarda CHP'ye yönelik eleştirilerini artırdı. CHP'ye yakın isimleri 'şımarma' kelimesini kullanarak hedef aldı. Çok geçmeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni altılı masa'ya alın" çıkışı geldi. Açıklamadan iki gün sonra Akşener, Baş'ı ziyaret etti ve BTP'nin altılı masaya alınması için gerekli görüşmeleri yapacağını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre bu süreçten CHP yöneticilerinin bilgisi yoktu. Akşener'in, Baş'ı masaya dahil ederek Kılıçdaroğlu'nun elini zayıflatmayı hedeflediği, bir süre sonra da adaylık konusunda tartışma başlatacağı belirtiliyor.

DEVA Partisi'ne yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Gül’le altılı masanın yol haritasıyla ilgili olarak, sadece İyi Partili vekil görüşmüyor. Gül’ün, DEVA Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Candan Karlıtekin aracılığıyla 'bazı önerileri muhataplarına ulaştırdığı' da iddiaların arasında.

Lütfü Türkkan'a sorduk

Abdullah Gül'le görüşen İyi Partili ismin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan olduğu bilgisine ulaşıldı.

İddiayı sorduğumuz Türkkan, Gül'le 2017'den beri görüşmediğini belirtti. İyi Parti'ye yakın kaynaklar ise görüşmenin olduğu konusunda ısrarcı.

Türkkan, Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak 18 Eylül 2019 tarihinde Bizim TV'de yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Abdullah Gül'ün gereğinden fazla tedbirli olduğunu söyleyen Türkkan "Gül bir türlü adım atmıyor. Siyaset risk alma işidir." demişti.

Gazeteci Şaban Sevinç de 30 Ağustos 2022'de katıldığı bir televizyon programında Abdullah Gül ile CHP'li bir vekil arasında 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusunda dikkat çeken bir diyalog yaşandığını öne sürmüştü.

Sevinç'in öne sürdüğü diyalog şu şekildeydi;

CHP Mv.: Bizim Partililer size oy vermez.

Abdullah Gül: Niye vermesinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı verecekler?

CHP Mv.: Oy kullanmaya gitmezler.

Abdullah Gül: O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam etmesini istiyorlar.

Abdullah Gül: Aday olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de kazanma şansı yok.

Abdullah Gül bu iddiaya şu yanıtı vermişti: "Tamamı kasıtlı ve kötü niyetli yalanlar."

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Yorumlar

Uğur

Ben de zannettim ortaya çıkıp mertçe bir açıklama yapmış. Yine perde arkasından dedikoducu kadın faaliyeti.

32

 utanmaz gül erdoğan sırtında cumhurbaşkanı oldun hava yaptın makam mevki sahibi olunca dahada cumhurbaşkanı olmayınca alçakça bu sefer seni cumhurbaşkanı yaptıran adamın arkasında kuyusunu kazıyorsun  fetöcü abd nato kuklası  gül ve arınç 
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