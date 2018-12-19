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Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün parti kuracağı iddialarına yakın arkadaşı "Deli saçması bir olay" diyerek cevap verdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:59
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün parti kuracak iddialarına en yakınındaki isim "Tam bir deli saçması" diyerek yanıt verdi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 55 milletvekili ile yeni parti kuracak" iddiası ile ilgili olarak bugünkü köşe yazısında Gül'ün en yakınındaki isimle görüştüğünü dile getirerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı.

"Haberi yayılınca merak edip aradım"

Yazısında Abdullah Gül'ün en yakınındaki isimle görüştüğünü belirten Sarıkaya, "Hani çok yakın eş, dost, akraba, 'yediği içtiği ayrı gitmeyen' diye tanımlanır ya… Öyle bir isim… Önemli karar anlarında hep 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanında yer aldı. En azından kararını ilk dile getirdiği kişilerden biriydi… Son günlerde Gül’ün 55 milletvekili ile parti kuracağı haberi yayılınca merak edip aradım" ifadelerini kullandı.

"Tam bir deli saçması"

Gül'ün parti kuracağı iddialarını kesin bir dille yalanlandığını belirten Sarıkaya, "Soruyu sormamla başladı, bitene kadar tepkisini sert dille sürdürdü. Dedi ki, 'Yalanın dik alası...Tam bir deli saçması... Bir deli kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor..." diye aktardı.

Sarıkaya'nın "Gül’ün partisi..." başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hani çok yakın eş, dost, akraba, "yediği içtiği ayrı gitmeyen" diye tanımlanır ya...

Öyle bir isim...

Önemli karar anlarında hep 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanında yer aldı.

En azından kararını ilk dile getirdiği kişilerden biriydi…

Son günlerde Gül’ün 55 milletvekili ile parti kuracağı haberi yayılınca merak edip aradım.

Soruyu sormamla başladı, bitene kadar tepkisini sert dille sürdürdü.

Dedi ki, "Yalanın dik alası... Tam bir deli saçması... Bir deli kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor..."

Durmadı, "Kimmiş bu 55 milletvekili?" diye devam edip ekledi: "Ne böyle bir kararı var ne bu yönde bir adımı, girişimi, beklentisi... Dedim ya deli saçması ve uydurma bir iddia...”

Neden yalanlama yoluna gidilmediğini sordum, yanıtı ilginçti:

"Yalanlayacağın iddianın da bir ciddiyeti olmalı..."

Son günlerde Anadolu’da birilerinin Abdullah Gül ve Ali Babacan adına parti kurma faaliyeti yaptığı haberlerinin geldiğini ilettim.

"Ali Bey'i (Babacan) bilmem, ama Abdullah Bey'in (Gül) böyle bir uğraşı yok. Bundan da eminim..."

Kapatırken de aynı cümleyi tekrarlıyordu:

"Deli saçması, deli saçması..."

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:59
  1. Abdullah Gül
  2. Abdullah Gül parti kuracak mı

YORUM YAZ

  • Analiz ve huyAnaliz ve huy13 dk önce
    Bu kadar tepki verdiyse bir soruya, o zaman sakladıkları birşey var.
  • ahmetahmet19 dk önce
    bunun için kendi gölgesinden bile korkar diyorlardı.. doğru söylemişler...
  • ahmetahmet19 dk önce
    bunun için kendi gölgesinden bile korkar diyorlardı.. doğru söylemişler...
  • harunharun20 dk önce
    tayyib bey ile anlaşmalı,akp ye chp den istihbarat topluyor,bundan sonra devir MÜSLÜMANLARIN devri,gavurları azar azar yollayacaz İNŞALLAH,siz seyredin
  • miyasemiyase40 dk önce
    Tayyip bey den oyle korkuyorki birak partiyi bu evde dogum gunu partisi bile yapamaz
  • t.şahint.şahin1 sa önce
    KENDİ KONUŞSAYDI YA...
  • hasan alihasan ali1 sa önce
    kursaydı iyi olurdu chpkk ve ip in oylarını bölerdi

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