Abdullah Gül, hangi isimlerle bir araya geldi?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunun gündeminden düşmüyor. 24 Haziran seçimleri öncesinden bu yana Türk siyasetinde daha fazla görünür hale gelen Gül, dün Konya'da gerçekleşen Ömer Dinçer'in babası Ahmet Dinçer'in cenaze töreni sonrasında alandan önemli isimlerle ayrıldı.

Törende AK Parti'nin kurucu kadrosunda yer alan ancak daha sonra partiyle mesafeli olan bazı isimlerin Abdullah Gül'ün etrafında saf tuttuğu gözlemlenirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile eski bakanlar İsmet Yılmaz ve Nihat Ergün'ün daha uzakta saf tuttuğu görüldü.

Abdullah Gül başta olmak üzere Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti'li eski bakanlar Ali Babacan, İsmet Yılmaz, Beşir Atalay, Nihat Ergün, Taner Yıldız ve Mehmet Mehdi Eker'in katıldığı cenaze namazı, ilginç anlara sahne oldu.

Karaman'daki cenaze töreninin ardından Konya'ya geçen Gül, AK Parti'nin merkezi olan eski il binasını ziyaret etti. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Latif Cem Baran'ı ofisinde ziyaret ettiği öğrenilen 11. Cumhurbaşkanı, görüntü almak isteyen gazetecileri engelleyen korumalarına "Bırakın çeksin" dedi. Abdullah Gül, gazetecilerin kendisine yönelttiği Konya ziyaretinin nedenine ilişkin sorulara "Cenazeye geldim, takip etmiyor musunuz?” şeklinde esprili bir cevap verdi.