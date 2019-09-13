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Abdullah Gül cephesinden yeni açıklama: AK Parti ne kadar övünse azdır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu, yeni oluşumlara ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:20
Abdullah Gül cephesinden yeni açıklama: AK Parti ne kadar övünse azdır

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu, Erdoğan’ın yeni oluşumları kast ederek "bunlar proje" demesine cevap vererek "Ali Babacan ne diyor, Ak Parti ne anlıyor?" diye yazdı.

Gazeteci - yazar Fehmi Koru'ya ait Ocak Medya sitesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Mantıkla zerre kadar bağdaşır bir tarafı var mı?"

Bazıları tarafından yeni partilerin tek gayesinin 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın kaybetmesi olarak değerlendirildiğini hatırlatan Tekelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara göre Ak Parti bundan sonraki seçimde %51 oy alacak, ancak Babacan ve Davutoğlu %1, %2 bile oy alsalar Ak Parti kaybedecek. Her şeyden önce % 50+1’in ötesini göremeyeceğine inanmış bu anlayışlarla bir yere varılamayacağını bilmemiz gerekiyor. Ak Parti süratle muhasebesini yapar, yanlışlarını içtenlikle kamuoyu önünde tartışır ve doğru adımlar atarsa %50+1’e mahkum olmaktan kurtulur. Daha seçimlere şu kadar varken bir iddia ile ortaya çıkan bu yeni oluşum ve hareketlerin maksadının Ak Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a kaybettirmek olduğunu iddia etmenin mantıkla zerre kadar bağdaşır bir tarafı var mı?"

"Bir faydası yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni oluşumları kast ederek “bunlar proje” demesini cevaplayan Tekelioğlu “Ben bu tanımlama ile ne kastedildiğini tam olarak anlayamadım. Ali Babacan’ın Karar gazetesinde çıkan beyanlarına bakanlar bu hareketin hiç de küçümsenmeyecek savlara sahip olduğunu hemen fark edeceklerdir. Bu sebeple yeni oluşumları proje ve benzeri söylemlerle küçümsemenin Ak Parti açısından bir faydası olacağını sanmıyorum” diye yazdı.

Tekelioğlu şöyle devam etti:

Ak Parti bir dönem Türkiye’de iyi yönetimin ve yönetişimin mükemmel örneklerini verdiği için ne kadar övünse azdır. Ancak bugün herhangi bir alandaki mukayeseyi, Ak Parti, artık, ‘2002 yılında iktidara geldiğimizde şu şöyleydi, bu böyleydi’ diyerek yapamaz. Kendisini ancak kendi zirve döneminin rakamlarıyla mukayese edebilir, mesela 2011’in ya da 2015’in rakamlarıyla…

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:20
  1. Abdullah Gül
  2. Mehmet Tekelioğlu

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  • Bil Bil 9 dk önce
    Vsr befendi varSizin verdiginiz bu gizli kindarligin altinda tayip erdogana kayib etirmek var anlatayim abdullah gul chp saadet ve hdp nin ortak adayi olmayacakmiydi?eger meral hanim evet deseydi ne olurdu?
  • BozokBozok33 dk önce
    Gul hep kacak oynuyor. Yine kendi soylemeyip enistesine yazdirmis. Maas aldigi fabrikayi yakmaya calisan isci misali partisini yikmaya calisan biri olarak. Chp yi ornek alsinlar tek parti adamlar acik acik birbirini elestiriyorama parti kurmuyor. Helal olsun onlara. 45 yildir tek parti yada arada bir yarim parti. Oy verenlerde ayni kemiklesmis. Karsisindakiler paramparca.
  • FaniFani35 dk önce
    Saadet partisinin haberini yaparak inanlarin aklını karistirdiniz şimdide Abdullah Gül ve avareleri in haberini yaparak inanan insanların aklını karıştırmayın.bunlarin Türkiye'yi eski haline getirmek isteyenlerin maşaları olduğunu akit olarak sizde biliyorsunuz ama bunları hala haber yapmanız ümmetin aklını karıştırmaniza bir mana bulamıyorum. yazık bu vatana ve bu dine. Allah'ım gerçek inanlarin yardımcısı olsun insallah
  • reisreis40 dk önce
    işinize bakın laf değil icraatt ancak kacak dövüş yaparak siyaset olmaz ya reisin gölgesindesiniz yada nerdeysiniz oraya
  • hakanhakan49 dk önce
    ne yani pkk ya selam cakan babacan ve Davutoğlu kendi muhasebesini yapsın önce. hükümette en önemli görevlerde idiler. yıllarca göz önünde görünmediler. sustular pustular. eğer ak parti o zmn hata yaptığında o zmn söyleyecektiler. ak parti zaafa uğradığında bi darbede ben vurayım demeyeceklerdi. ak parti halkın teveccuhunu kazanmış bi partidir. ve bu şekilde devam etmesini istemeyen şer odakları 2012-2013 ten itibaren planlarını devreye koydular. gezi terörü 17-25 aralık yargı darbe gir. mit tırları op. 6-8 eküm terör olayları 15 temmuz ve en sonda ekonomik terör. bunların hepsini ak parti mi kendine yaptı sence. amaç ne idi bu tür terör olayları çıktığında ak parti kendini yok etmek için mi bu olayları çıkardı. hangi akla mantığa dayanıyor. muğlak güller gezi olaylarını nasıl savunuyordu. Davutoğlu kendi döneminde terör tavan yapmış ülke bölünmeye gelmişken neler yaptı. rus uçağının vurulması talimatını ben verdim diyebilecek kadar yüzsüz adam yürütme senin elindeydi. askeriye sendeydi. neden terörle baş edemedin de toprağımızı daese pkk ya peskes çektin.şu anda işgal altında. 17-25 aralı ve 15 temmuzun baş aktörü gül.. sen ne yaptın. yargı mensuplarını atayıp yargı darbesine sebep olmadın mı, yaş ta atadığın generaller bu ülkede darbeye kalkışmadı mı... akparti de olup da herşeye imzalarını atanların bu kadar olaylara neden olanların akpartiyi eleştirmeye hakkı yok . öncelikle kendilerini eleştirmeliler. çuvaldızı kendilerine iğneyi başkalarına batırmalılar ki. yanlışın nerde olduğunu görsünler
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    bir dön de bak bakalım !, maalesef bu güvenlikçi politikalar hangi süreçlerin ya daa hangi geçirdiğimiz felaketlerin sonucun da olmuştur? gezi den başla istersen.normal zamanlardan da geçmiyoruz . suriyeye deki teröristlere verilen desteklere de bakmayı unutma.içerde ve dışarda.
  • ZekiceZekice1 sa önce
    Evet 50+1 e ihticamiz var dersiniz adamlara da biraz veryansın edersiniz halk anlar verir. Bakalım o zamana kadar ekonomi ne olur gerçi damat paşa iki üç sihirli paket açar. Aldiği diksiyon eğitimiyle "burası çok önemli " den oluşan güzel konuşmasını yaparsa neden olmasin belki halkın tok gününe denk gelir %100+1 i bile bulabilirsiniz.

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