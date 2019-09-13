Abdullah Gül cephesinden yeni açıklama: AK Parti ne kadar övünse azdır

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu, Erdoğan’ın yeni oluşumları kast ederek "bunlar proje" demesine cevap vererek "Ali Babacan ne diyor, Ak Parti ne anlıyor?" diye yazdı.

Gazeteci - yazar Fehmi Koru'ya ait Ocak Medya sitesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Mantıkla zerre kadar bağdaşır bir tarafı var mı?"

Bazıları tarafından yeni partilerin tek gayesinin 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın kaybetmesi olarak değerlendirildiğini hatırlatan Tekelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara göre Ak Parti bundan sonraki seçimde %51 oy alacak, ancak Babacan ve Davutoğlu %1, %2 bile oy alsalar Ak Parti kaybedecek. Her şeyden önce % 50+1’in ötesini göremeyeceğine inanmış bu anlayışlarla bir yere varılamayacağını bilmemiz gerekiyor. Ak Parti süratle muhasebesini yapar, yanlışlarını içtenlikle kamuoyu önünde tartışır ve doğru adımlar atarsa %50+1’e mahkum olmaktan kurtulur. Daha seçimlere şu kadar varken bir iddia ile ortaya çıkan bu yeni oluşum ve hareketlerin maksadının Ak Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a kaybettirmek olduğunu iddia etmenin mantıkla zerre kadar bağdaşır bir tarafı var mı?"

"Bir faydası yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni oluşumları kast ederek “bunlar proje” demesini cevaplayan Tekelioğlu “Ben bu tanımlama ile ne kastedildiğini tam olarak anlayamadım. Ali Babacan’ın Karar gazetesinde çıkan beyanlarına bakanlar bu hareketin hiç de küçümsenmeyecek savlara sahip olduğunu hemen fark edeceklerdir. Bu sebeple yeni oluşumları proje ve benzeri söylemlerle küçümsemenin Ak Parti açısından bir faydası olacağını sanmıyorum” diye yazdı.

Tekelioğlu şöyle devam etti:

Ak Parti bir dönem Türkiye’de iyi yönetimin ve yönetişimin mükemmel örneklerini verdiği için ne kadar övünse azdır. Ancak bugün herhangi bir alandaki mukayeseyi, Ak Parti, artık, ‘2002 yılında iktidara geldiğimizde şu şöyleydi, bu böyleydi’ diyerek yapamaz. Kendisini ancak kendi zirve döneminin rakamlarıyla mukayese edebilir, mesela 2011’in ya da 2015’in rakamlarıyla…

