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Siyaset Abdullah Gül cephesinden Ali Babacan'a olay sözler
Siyaset

Abdullah Gül cephesinden Ali Babacan'a olay sözler

Boğaziçi'ndeki provokatif eylemler devam ederken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert sözler söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:05:00 -
Abdullah Gül cephesinden Ali Babacan'a olay sözler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemler sürerken Abdullah Gül cephesinden sürpriz bir açıklama geldi. Abdullah Gül'ün avukatı Ali Babacan'a giydirip eylemlerle ilgili bakın neler söyledi...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün avukatı Latif Cem Baran, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen olaylardan dolayı üzgün olduğunu belirtip Deva Partisi Başkanı Ali Babacan’a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Ali Babacan’ın yayınladığı mesaja yanıt veren Gül'ün avukatı Baran, “Senin bu ‘sahte duruşlarını’ gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler

Abdullah Gül'ün avukatı olan Latif Can Baran, Boğaziçi kampüsünde yaşanan olayları da provakasyon olarak niteledi. Baran şunları söyledi:

-“Ülkemizin çok değerli bir üniversitesinde pırıl pırıl gençlerimiz maksadını aşmış bir provakosyana alet edilmektedir. Gençleri kalkan olarak öne sürenler ve maksatları apaçık ortadadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Konu ve ortam ne olursa olsun toplumsal değerlerimize hakaret ve de terör propagandası kabul edilemez, edilmemelidir. Bu gençlerimizi daha bilime, eğitime, daha ferah bir Türkiye gerçeğine odaklamamız gerekirken, kendi siyasi çıkarları için provake eden saldırganlaştıran zihniyette suç işlemektedir"

Ali Babacan'a giydirdi

AK Parti Kurucuları arasında yer alan ve DEVA partisi kuruluş aşamasında Ali Babacan’la görüştüklerini ifade eden Baran, isminin DEVA partisi ile anılmamasını istedi. Abdullah Gül'en avukatı Baran şunları yazdı:

-“Kendi siyasi çıkarları için maksadını aşmış bu gösterilerin savunulması vicdanen ve siyaseten doğru değildir. Bu sahte duruşları ve kendi siyasi çıkarları uğruna toplumsal değerleri hiçe sayan politikalarını çok daha önceleri gördüğüm için ismimin DEVA Partisi ile anılmasını istemedim. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz”

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