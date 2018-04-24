Abdullah Gül çarşamba günü adaylığını açıklayabilir iddiası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çarşamba günü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

Karamollaoğlu, ardından da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelecek.

Bilindiği üzere Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı siyasi kulislerin en çok konuşulan konularından biri.