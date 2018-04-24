Abdullah Gül çarşamba günü adaylığını açıklayabilir iddiası
24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 2 ay kala siyasi hamleler de arka arkaya geliyor.24 Nisan 2018 Salı 09:36
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çarşamba günü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.
Karamollaoğlu, ardından da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelecek.
Bilindiği üzere Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı siyasi kulislerin en çok konuşulan konularından biri.
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