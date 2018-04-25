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Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum

Prof. Dr. Necmettin Erbakan için “Hepimizde çok büyük hakkı var” diyen Gül "Böyle bir törende kendisini anmaktan büyük bir memnuniyet duydum." dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 00:57
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum

Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu’nca organize edilen ‘Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödül töreni, dün akşam Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Ödül törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gül’ün buluşması basının yoğun ilgisi altında gerçekleşti. ‘Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu’nca organize edilen ‘Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödül töreni, dün akşam Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

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Ödül törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gül’ün buluşması basının yoğun ilgisi altında gerçekleşti. Bilim dalında ödüllendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ödülünü Gül verdi.

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 Prof. Dr. Necmettin Erbakan için “Hepimizde çok büyük hakkı var” diyen Gül, şöyle konuştu: “Çok büyük hizmetleri oldu. Türkiye’ye hizmetleri oldu. İslam dünyasına büyük hizmetleri oldu. Bunlar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Çok büyük insanlar yetiştirdi, Türkiye’ye armağan etti. Böyle bir törende kendisini anmaktan büyük bir memnuniyet duydum.

Gül, gazetecilerin olası adaylığıyla ilgili sorularına yanıt vermedi. 

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 00:57
  1. İstanbul
  2. Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu
  3. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  4. Abdullah Gül
  5. Saadet Partisi
  6. Temel Karamollaoğlu

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