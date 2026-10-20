İlim Yayma Cemiyeti’den bir kıymetli etkinlik daha! Marifet Sohbetleri’nin konusu: İmam hatipler...
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1951 yılından bu yana İmam Hatip okullarının kurulması ve desteklenmesinde öncü rol oynayan İlim Yayma Cemiyeti, İmam Hatiplerin dününü ve bugününü masaya yatırıyor. İlim yayma Cemiyeti’nin “Marifet Sohbetleri” adlı etkinliğinin bu haftaki konuğu Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı, ilahiyatçı, eğitimci-yazar Mehmet Nezir Gül olacak.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, tek parti döneminden 28 Şubat’a ve oradan da günümüze uzanan imam-hatip yolculuğunun detayları ve çarpıcı yönleriyle ele alınacağı etkinlik 21 Ekim Çarşamba (yarın) saat 19.30’da İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şube binasında gerçekleştirilecek.
“Medreseden Mektebe: İmam Hatip Okulları” başlığıyla gerçekleşecek etkinlikte medreselerin ilim mirasının modern mektep disipliniyle ve imam hatip misyonuyla birleşmesi masaya yatırılacak. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı, ilahiyatçı, eğitimci-yazar Mehmet Nezir Gül de etkinliğin konuşmacısı olacak.