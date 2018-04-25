Abdullah Gül aday mı? İşte Gül'ün kararı...

24 Haziran 2018 seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına ittifak adayı olarak Abdullah Gül'ün çıkması gündemdeydi. Bunun için Saadet Partisi lideri İstanbul'da Abdullah Gül ile biraraya gelirken, Ankara'da ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti lideri Meral Akşener ile buluştu.

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesi yeni başlamışken Meral Akşener kameraların karşısına geçti ve adaylıktan vazgeçmediğini duyurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da kararını gülerek onaylaması İstanbul'daki görüşmenin havasını bir anda değiştirdi.

ABDULLAH GÜL'ÜN KARARI SIZDI

Abdullah Gül ile görüşen Temel Karamollaoğlu 2 saat 15 dakika boyunca onu iknaya çalıştı. Ancak Gül ilk turda birden fazla aday çıkması ve Meral Akşener'in ısrarcı olduğunu öğrenmek tüm hesaplarını değiştirmişti. Abdullah Gül'e yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Temel Karamollaoğlu'na kararını iletti ve teklife 'hayır' yanıtını verdi.

2 saati aşkın süre Abdullah Gül ile görüşen Temel Karamollaoğlu kapıda onu bekleyen gazetecilere tek kelime etmeden gitti.