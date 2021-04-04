  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdullah Çiftçi'den şaşkına çeviren sözler! Sırada İstanbul Boğazı mı var?
Gündem

Abdullah Çiftçi'den şaşkına çeviren sözler! Sırada İstanbul Boğazı mı var?

Stratejist Abdullah Çiftçi, Süveyş Kanalı’nda meydana gelen ve dünya ekonomisini sarsan kazayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 12:18:00 -

Beyaz Tv’de ‘Ne Var Ne Yok’ programında konuşan Abdullah Çiftçi, ‘Süveyş Kanalı’nda sonra sırada İstanbul Boğazı mı var?’ sorusuna yanıt verdi.

İşte Abdullah Çiftçi’nin o açıklamaları:

Zinciri kırmak istediler

Süveyş Kanalı bir lokal İsrail’in oyunu mu akılara geliyor. Ama bu İsrail’in boyunu aşar. Onu eledik. Dünyadaki boğaz trafiğine ABD hakimdir. ABD, Süveyş’i kapattığında Çin ile Avrupa arasındaki bağlantıyı kopararak böyle bir mesaj mı veriyor? Bu ihtimal dahilinde. Ama bence üçüncü seçenek daha olası. Dünya gıda tedarik zincirini kırmak istediler.

 

Sıra İstanbul'da mı?

Ben benzer olayların İstanbul’da yaşanabileceğini söyledim. İstanbul Boğazı’nda benzer bir kaza oldu çok geçmeden. Bu yüzyılda dünya jeopolitik olarak yeniden dizayn ediliyor. Myanmar’da Çin’e uzanan bir kanal açılacaktı. Mesela orası hemen karıştı. Darbe oldu. Dünyada yeni bir deniz ve kara stratejisi belirleniyor. Her ülkede bundan payını almak için harekete geçti.Süveyş’e gemiyi tıkayanlar dünya gıda tedarik zincirinin kırılmasını istiyor. Mesela sırada Türkiye var. İstanbul’da bir kanal yapılıyor. Türkiye’nin hakimiyet değil, gönül köprüsü projesi var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı
Gündem

103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı

28 Şubat zihniyetli 103 emekli Amiralin hükümete ve TSK'ya yönelik skandal bildirisindeki o ayrıntı gözlerden kaçmadı.
Altın alacakları ‘dikkat’ diyerek uyardı: Sağlıklı olan...
Ekonomi

Altın alacakları ‘dikkat’ diyerek uyardı: Sağlıklı olan...

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer'den kritik bir açıklama gel..
Alparslan Kuytul Gergerlioğlu'nun tutuklanması üzerinden devlete meydan okudu!
Gündem

Alparslan Kuytul Gergerlioğlu'nun tutuklanması üzerinden devlete meydan okudu!

Çevresindekiler tarafından 'hocaefendi' olarak adlandırılan Alparslan Kuytul, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanması üzerinden devlete 'İs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay