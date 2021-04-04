Abdullah Çiftçi'den şaşkına çeviren sözler! Sırada İstanbul Boğazı mı var?

Beyaz Tv’de ‘Ne Var Ne Yok’ programında konuşan Abdullah Çiftçi, ‘Süveyş Kanalı’nda sonra sırada İstanbul Boğazı mı var?’ sorusuna yanıt verdi.

İşte Abdullah Çiftçi’nin o açıklamaları:

Zinciri kırmak istediler

Süveyş Kanalı bir lokal İsrail’in oyunu mu akılara geliyor. Ama bu İsrail’in boyunu aşar. Onu eledik. Dünyadaki boğaz trafiğine ABD hakimdir. ABD, Süveyş’i kapattığında Çin ile Avrupa arasındaki bağlantıyı kopararak böyle bir mesaj mı veriyor? Bu ihtimal dahilinde. Ama bence üçüncü seçenek daha olası. Dünya gıda tedarik zincirini kırmak istediler.

Sıra İstanbul'da mı?

Ben benzer olayların İstanbul’da yaşanabileceğini söyledim. İstanbul Boğazı’nda benzer bir kaza oldu çok geçmeden. Bu yüzyılda dünya jeopolitik olarak yeniden dizayn ediliyor. Myanmar’da Çin’e uzanan bir kanal açılacaktı. Mesela orası hemen karıştı. Darbe oldu. Dünyada yeni bir deniz ve kara stratejisi belirleniyor. Her ülkede bundan payını almak için harekete geçti.Süveyş’e gemiyi tıkayanlar dünya gıda tedarik zincirinin kırılmasını istiyor. Mesela sırada Türkiye var. İstanbul’da bir kanal yapılıyor. Türkiye’nin hakimiyet değil, gönül köprüsü projesi var.