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Abdullah Büyük Hoca'dan aile vurgusu: Kur'an ve sünnete uymayanlar yıkılmaya mahkumdur

Abdullah Büyük Hoca, aile hayatının İslam'daki önemine vurgu yaparak, "Kur'an ve sünnetin bize öğrettiklerine bağlı kalıp da bozulan bir aile görmek mümkün değildir" dedi.

07 Nisan 2019 Pazar 23:31

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Abdullah Büyük Hoca, aile hayatının dindeki önemine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Büyük, Kur'an ve Sünnet'ten ayrılarak kurulan yuvaların yıkılmaya mahkum olduğunu belirtirken; "Bir ağacın çürümüş dalından, düşen yaprağı bilen bir Allah'ımız var. Dini açıdan birçok malzemeye sahibiz. Yol gösterici binlerce Ayet ile Peygamberimizin Hadisleri var. Kitap ve Sünnet'in ölçülerini baz alarak evlenip de bir sıkıntı yaşayan oldu mu? Ben görmedim. Sıkıntı var ise Kitap ve Sünnet'in dışına çıkılmış olan bir hayat tarzı benimsendiğinden dolayıdır. Günümüzde de bu yanlışları yapıp sonra kaderimiz buymuş diyorlar. Biz faturayı Allah'a çıkaramayız" dedi.

'Allah bunun hesabını sorar'

Büyük İslam Dini'nde her imkanın bulunduğunu vurgulayarak;" İmkanlarımızı zamanında, miktarında ve usulüne uygun olarak ortaya koyarsak herşey düzelir. Cenab-ı Allah'ın talimatlarını, Peygamber Efendimiz'in ricalarını ortaya koyacaksın ama bakacaksın ki aile hayatı bozularak yıkılmış. Bunlara katılmak mümkün değil. Kul iradesinin zayıflamasıyla Cenab-ı Allah'ın bize Cennet gibi verdiği bir hayat tarzını içinden çıkılmaz bir hale sokuyorsak bunun faturasını Allah bizden sorar. Kitap ve Sünnet dediğimiz iki temel kaynağımızın ortamını sağladığınız zaman dünya çok güzeldir" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 23:44
  1. Abdullah Büyük Hoca
  2. Abdullah Büyük Hocaefendi

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