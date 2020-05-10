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Aktüel

Abdullah Baba Vakfı insani yardım faaliyetlerine devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Abdullah Baba İnsani Yardım Vakfı, Bozüyük başta olmak üzere tüm ilçelerde insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:04:41 -
Abdullah Baba Vakfı insani yardım faaliyetlerine devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Abdullah Baba İnsani Yardım Vakfı, Bozüyük başta olmak üzere tüm ilçelerde insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.


Bu bağlamda en son Abdullah Baba Vakfı tarafından Pazaryeri ilçesinde koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ve Ramazan ayı çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımı yapıldı. İlçede yapılan çalışmalara bizzat Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de katılarak yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.


Abdullah Baba Vakfı Bozüyük Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada; "Bozüyük ve çevre köylerine yıl boyunca yaptığımız insani yardım faaliyetlerimiz ramazan-ı şerif boyunca devam etmektedir. Bozüyük ve çevre köylere yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam etmektedir. Pazaryeri ilçesinde de ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımı yapılmıştır. Pazaryeri ilçesinde yapılan yardım faaliyetlerine Belediye Başkanı Zekiye Tekin Hanımefendi de bizzat katılmıştır. Başkanımıza desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunarız" denildi.

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