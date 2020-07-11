Abdullah Aygün kimdir? Danıştay 10. Dairesi üyesi Abdullah Aygün
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Tarihi kararda imzası bulunan Danıştay 10. Dairesi üyesi Abdullah Aygün’ün kim olduğu ve hangi görevde bulunduğu merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Aygün, Danıştay üyeliğine seçilmişti.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Gerekçeli kararda "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.