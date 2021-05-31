Abdullah Avcı'dan Sörloth kararı

Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı Sörloth ile ilgili olarak "Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bu sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, beIN Sports'ta Günetkin Onay'ın konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"Haftada iki kere testten geçiyorsunuz. Test sonuçlarını beklemek, bir maçın sonucunu beklemek gibi. Test, negatif geldiğinde gol sevinci gibi seviniyorsun. Pozitif geldiği zaman farklı planlar yapıyorsun."

'İnatçı bir takım yaratmak istiyoruz'

"Trabzonspor'da göreve başladığımda teknik ve analiz olarak hazırdım. Nelere ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyordum. İlk iki maçta 6 puan almamıza rağmen dalgalı bir oyunumuz vardı. Hücum veya savunma oyunu diye bir şey yok ikisini de oynayacaksın. 32 haftada hiçbir zaman mahkum olan bir Trabzonspor yoktu. Her pozisyonda oyuncu kalitesini arttırdığımız bir oyuncu grubu oluşturmamız gerekiyor. İnatçı, vazgeçmeyen ve zihinsel olarak hep sahanın içinde kalan bir takım yaratmak istiyoruz."

Transfer çalışmaları

"Bu lige uygun, fizikli olan ve oyunu kullanabilen bir stoper daha kadroya katmak istiyoruz. Sol bek konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki sezon rekabeti yukarılara çıkaran bir yedek kulübesi istiyorum."

Sörloth açıklaması

"Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bizi mutlu eder, olamıyorsa B planına hazırlık yapıyoruz."