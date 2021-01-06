Abdullah Avcı'dan itiraf: Biliyordum ama söylemedim

Göztepe'yi mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı 90 dakikayı değerlendirdi. Güzel bir çıkış gösterdiklerini ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Avcı, " Bu takım yavaş yavaş büyüyecek. Buna destek olalım Son derece enerjisi yüksek bir aile ortamımız var. Ben bu maçı kazanacağımızı biliyordum ama onlara hiçbir şey söylemedim. Bu yüzden oyuncularıma 4 gün izin verdim. Burası bir aile ve aile gibi çalışıyoruz. " dedi.

Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Güzel bir çıkış gösteriyoruz. Bu takım Trabzon'un takımı. Bu takım yavaş yavaş büyüyecek. Buna destek olalım Son derece enerjisi yüksek bir aile ortamımız var. Şu an izin yapacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe takımına başarılar diliyorum.

Takım olmak beraber olmayı gerektiriyor. Vitor'un çalıştığı savunma prensiplerini Majid de çalışıyor. Bu süreci çok doğru şekilde dinlenerek geçirmeliyiz. Ben bu maçı kazanacağımızı biliyordum ve bu yüzden oyuncularıma 4 gün izin verdim. Maç öncesi de bir şey söylemedim. Burası bir aile ve aile gibi çalışıyoruz.