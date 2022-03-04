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Spor Abdullah Avcı tarihe geçebilir!
Spor

Abdullah Avcı tarihe geçebilir!

Galatasaray ve Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe’yi de İstanbul’da yenerse, kulüp tarihinde aynı sezonda 3 büyük deplasmandan galibiyetle ayrılan tek hoca olacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:37:00 -
Abdullah Avcı tarihe geçebilir!

Galatasaray ve Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe’yi de İstanbul’da yenerse, kulüp tarihinde aynı sezonda 3 büyük deplasmandan galibiyetle ayrılan tek hoca olacak.

Trabzonspor’a geldiği günden beri istatistikleri alt-üst eden Abdullah Avcı, yine bir ilkin peşinde. Bu sezon Galatasaray ’ı ve Beşiktaş ’ı İstanbul’da mağlup eden Avcı, pazar günü de Fenerbahçe ’yi Kadıköy’de devirirse, kulüp tarihinde aynı sezonda 3 büyük deplasmandan galibiyet ayrılan tek Trabzonspor hocası olarak tarihe geçecek.

Özkan Sümer’in izinde

Fanatik'in haberine göre, iİçeride ve dışarıda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı üst üste 3 maçta da yenen Avcı’lı Trabzonspor, tarihinde ilk kez 3 büyüklere karşı üst üste 4 maçlık galibiyet serisine ulaşabilir. Öte yandan Karadeniz ekibi, ilk ve son kez ligde aynı sezonda 1990-1991’de Fenerbahçe’yi her iki maçta yenmişti. Abdullah hoca, Özkan Sümer’in bu başarısını yıllar sonra tekrarlamak istiyor. Avcı, Trabzonspor’un başında ilk kez Kadıköy’e çıkıyor. Akyazı’da geçen sezonki Fenerbahçe derbisi 1-0 kaybedilmiş, bu sene ilk yarıdaki maç ise 3-1’lik skorla kazanılmıştı.

Abdullah Avcı, geçen sezondan bu yana İstanbul’da çıktığı 9 lig maçının tam 8’ini kazandı, birinde de berabere kaldı. Başarılı hoca, müthiş istatistiği pazar günü Fenerbahçe galibiyetiyle sürdürmek amacında.

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