Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor şov yaptı

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Edin Visca, oyuna 77. dakikada girdi ve bir gol bir asistle takımına katkı sağladı.

Trabzonspor, formda bir takım olan Adana Demirspor'u 4-1 yenerek galibiyetini ilan etti. Abdullah Avcı'nın yokluğunda takımın başında Orhan Ak vardı. İlk yarıda Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın 8. dakikada attığı golle öne geçti. Adana Demirspor ise 22. dakikada Younes Belhanda'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ancak Badou N'Daiye'nin 45+1. dakikada attığı golle eşitliği sağladılar. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Uzun süredir sakat olan Edin Visca, 77. dakikada oyuna girdi ve Vitor Hugo'nun 78. dakikada attığı golde asisti yaptı, böylece skor 2-1'e geldi. Üç dakika sonra 81. dakikada Visca, Trabzonspor için skoru 3-1 yapan golü kaydetti. Umut Bozok, 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 41'e yükseltti. Altı maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Adana Demirspor ise haftayı 42 puanla kapattı.