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Abdullah Avcı onayladı! Beşiktaş'ta Timothee Kolodziejczak sesleri

Teknik patron Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş bonservisi Meksika takımı Tigres'te olan Timothee Kolodziejczak'i yakın markaja aldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:15
Abdullah Avcı onayladı! Beşiktaş'ta Timothee Kolodziejczak sesleri

Sol stoper arayışındaki Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen, bonservisi Meksika takımı Tigres'te olan Timothee Kolodziejczak'i transfer etmek istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 27 yaşındaki Fransız futbolcu için yönetim pazarlıklara başladı. Bonservisi Meksika kulübü Tigres'te olan 27 yaşındaki stoper için Roco takasta kullanılabilir.

Kolodziejczak geçen sezon Fransa Ligue 1'de 36 maçta, 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:15
  1. Beşiktaş
  2. Meksika
  3. Tigres
  4. Timothee Kolodziejczak

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