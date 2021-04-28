  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Abdullah Avcı: Çalışmalarını yapıyoruz
Spor

Abdullah Avcı: Çalışmalarını yapıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe maçı hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 22:56:00 -
Abdullah Avcı: Çalışmalarını yapıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçı hakkında konuştu.

"Rekabet ortamını artıracak oyuncu çalışmalarını da yapıyoruz"

Avcı, ''Kaybetmemek önemli ama biz buraya kazanmak için gelmiştik. Önümüzdeki hafta bayız. Kalan maçları da kazanarak kapatmak istiyoruz. Bence geldiğimiz günden beri her şeyimiz öne doğru gelişiyor. Bu oyun, organizasyon oyunu ve çok kolay değil. Bu tekrarların gerektiği bir oyun. Hem savunma hem hücum anlamında gelişen oyunumuz var. Ama rekabet ortamını artıracak oyuncu çalışmalarını da yapıyoruz.'' dedi.

"Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz"

Avcı, "Oyunu doğru oynarsan, rakip 1 kişi fazla da olsa oyuna hükmedebilirsin. O bölümde 3'lüye döndük. Saha dağılımımız biraz doğruydu. Kenar orta ile golü bulduk. Oyunu kazanabilirdik, oyunun gelgitleri var. Yorucu bir sezon her takım için, bizim için de. Bazen hedeften uzaklaşmak zihinsel olarak yorucu olabiliyor. Önümüzdeki hafta maçımız yok. 3-4 günlük bir izin, sezon sonuna 3 maçı daha iyi oyun, daha iyi sonuçla tamamlamak istiyoruz. Çünkü Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Son 3 maçı da en iyi şekilde kapatıp, gelecek sezonun planlarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı’nda sert karar! İzleyici bunu beklemiyordu
Medya

Masumlar Apartmanı’nda sert karar! İzleyici bunu beklemiyordu

TRT’de yüksek izlenme oranları elde eden Masumlar Apartmanı 31. Bölümüyle çok konuşulanlar arasına girdi. Birkan Sokullu'nun oynadığı Han ka..
Bomba haber! ABD'den Avrupalı müttefiklerine SİHA çağrısı
Gündem

Bomba haber! ABD'den Avrupalı müttefiklerine SİHA çağrısı

ABD'li savunma sitesi Defense News'de Türk SİHA'larıyla ilgili dikkat çeken bir haber yayımlandı. Haberde Türk SİHA'larının başarısı üzerine..
Türkiye'den İncirlik Üssü açıklaması
Gündem

Türkiye'den İncirlik Üssü açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İncirlik Üssü'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "İncirlik Üssü TSK'ya ait Hava Kuvvetleri üslerimizden bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay