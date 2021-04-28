Abdullah Avcı: Çalışmalarını yapıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçı hakkında konuştu.

"Rekabet ortamını artıracak oyuncu çalışmalarını da yapıyoruz"

Avcı, ''Kaybetmemek önemli ama biz buraya kazanmak için gelmiştik. Önümüzdeki hafta bayız. Kalan maçları da kazanarak kapatmak istiyoruz. Bence geldiğimiz günden beri her şeyimiz öne doğru gelişiyor. Bu oyun, organizasyon oyunu ve çok kolay değil. Bu tekrarların gerektiği bir oyun. Hem savunma hem hücum anlamında gelişen oyunumuz var. Ama rekabet ortamını artıracak oyuncu çalışmalarını da yapıyoruz.'' dedi.

"Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz"

Avcı, "Oyunu doğru oynarsan, rakip 1 kişi fazla da olsa oyuna hükmedebilirsin. O bölümde 3'lüye döndük. Saha dağılımımız biraz doğruydu. Kenar orta ile golü bulduk. Oyunu kazanabilirdik, oyunun gelgitleri var. Yorucu bir sezon her takım için, bizim için de. Bazen hedeften uzaklaşmak zihinsel olarak yorucu olabiliyor. Önümüzdeki hafta maçımız yok. 3-4 günlük bir izin, sezon sonuna 3 maçı daha iyi oyun, daha iyi sonuçla tamamlamak istiyoruz. Çünkü Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Son 3 maçı da en iyi şekilde kapatıp, gelecek sezonun planlarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.