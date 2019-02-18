Abdullah Avcı: "Burada kazanıp dönmek, son derece değerli"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemi hep beraber atlatacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Korkmaz, maçla ilgili fazla bir şey söylemek istemediğini belirterek, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Bugüne kadar hiçbir hakemi hedef alarak konuşmadığına dikkati çeken Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Mağlup olduğumuz maçta bile gittim hakemleri tebrik ettim ama maalesef bugün bazı şeylere inanamadım, şaşırdım. Robinho'nun Nazım'a, Emre'nin Fredy'ye yaptığı müdahaleleri, Doukara'ya ceza sahasında yapılan hareket... Daha önce oynanan Galatasaray maçının VAR hakemi Mete Kalkavan'dı. Muslera'nın Maicon'a ceza sahası içinde yaptığı hareket değerlendirilmedi. Bence en tuhafı da Arda'nın topun kendisinden çıktığını söylemesine rağmen, hakemin kararını değiştirmemesi. Artık ben bunu kamuoyuna bırakıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyor, kutluyorum. Şimdi hep beraber sakinlik, birbirimize inanma, güvenme zamanı. Birbirimize destek zamanı. Bu takım daha iyi oynayacak. İleriki haftalarda daha da iyi olacağız. Galibiyetleri de almaya başlayacağız. Biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemi hep beraber atlatacağız."

Bülent Korkmaz, ligin ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilecek kişinin kendisi olduğunu dile getirerek, oyuncularının eleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Baskıya alışkın bir insan olduğunu anlatan Korkmaz, "Bu baskıyı kaldırabilecek gücümde, bilgim ve birikimim var. Kredimiz çok vardı. Şimdi krediden yiyoruz. Ama önümüzdeki maçlarda fikstür avantajı bize dönüyor. Bunu kullanmamız gerekiyor, kullanacağız da." diye konuştu.

- Avcı: "Burada kazanıp dönmek, son derece değerli"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor deplasmanında kazanmanın çok değerli olduğunu söyledi.

Savunmadaki birkaç kişi dışında herkesin gol kaçırdığını, çok net pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Avcı, şu görüşleri paylaştı:

"Oyuncularım bütün organizasyonları doğru uygulamaya çalıştılar. Savunmada iki yeni oyuncu olmasına rağmen, oyuncu üzerinden değil de oyun üzerinden değerlendirdik. Attığımız golde bir organizasyon golüydü. Oyunu daha erken koparabilirdik. Şampiyonluk yarışında deplasmanda iyi bir takıma karşı çok değerli bir galibiyet aldık. Rakip mesafe olarak bizden daha fazla katetmiş olabilir ama yüksek şiddetteki koşumuz rakipten daha fazlaydı. Edin Visca en fazla sprint yapan oyuncuydu. Oyun içinde oyun disiplinine son derece sadık kaldılar. Önemli bir virajda, önemli bir galibiyetle dönüyoruz. Oyunun bütününde ilk yarıda Kudriashov'un ayağının kaymasıyla rakibe verdiğimiz pozisyon var. Onun dışında pozisyon vermedik. Oyunu tamamen elinde tutan ve hücum organizasyonlarını geliştiren ve net pozisyonlara giren takımdık. Burada kazanıp dönmek, son derece değerli."

- "Hakemler hakkında kazanırken de kaybederken de hiç konuşmadım"

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimi ile ilgi soru üzerine teknik direktör Avcı, "Hakemler hakkında kazanırken de kaybederken de hiç konuşmadım. Rakibin oyuncumuzun ayağının kaydığı pozisyon dışında pozisyonu var mıydı? Yok değil mi? Girdiğimiz ise 6-7 pozisyon var. Bence oyun tarafından bakarsak daha değerli olur." yorumunu yaptı.

Kaybettiği, canının yandığı zamanlarda bile, "Ben hata yaptım, oyuncum hata yaptı, hakem hata yaptı." diyerek oyuna baktığını anlatan Avcı, "Türk toplumu olarak oyuna bakarsak bunun altından kalkabiliriz. Her insan hata yapar, hataları buna göre kabulleniriz. Benim bu ligde attığım gol, VAR göstermedi diye iptal edildi ben yine bir şey söylemedim." şeklinde konuştu.