Abdullah Ağar’dan şok eden iddia Tayfun gizli bir projeydi Görüntüler kaydedildi ve sızdırıldı

Tarafsız Bölge programına katılan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Tayfun füzesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’NİN GİZLİ SİLAHIYDI”

Tayfun füzesinin ortaya çıkışının devlette rahatsızlık oluşturduğunu belirten Abdullah Ağar, “Bu gizli bir projeydi. Bu görüntülerin sızmasından devletimiz rahatsız oldu. Normalde ülkeler bu tür stratejik sistemlerini göstermezler, saklarlar. Ama bir şekilde, bu füzenin testi sırasında görüntüler kaydedildi ve sızdı.” diye konuştu. Ağar, “İlgili arkadaşlar, ‘Aslında biz bu füzenin sızdırılmasını istemedik. Bizim irademiz dışında sızdı’ dediği için bunu söylüyorum.” dedi.

“ASIL KORKTUKLARI MENZİLİ DEĞİL HASAS VURUŞ ÖZELLİĞİ”

Füzenin 561 kilometre uzaklıktaki hedefi hassasiyetle vurduğunu kaydeden “Yunanların korktuğu aslında 561 kilometre değil, bu füzenin hassas vuruş kabiliyeti. Türkiye, kendisine ait olan silah sistemlerinde sıfır hatayla nokta atışı yapabildiğini ispatladı.” açıklamasında bulundu.

“BU FÜZELER VARKEN YUNANİSTAN UÇAKLARINI KALDIRAMAZ”

Rus füzeleriyle karşılaştıran Ağar, Fransa’dan aldığı Rafale uçaklarıyla tehditkar söylemlerde bulunan Yunanistan’a Türkiye’nin “Bu füzeler varken uçaklarını kaldıramazsın, kaldırsan da indiremezsin.” mesajını verdiğini söyledi.

“YUNANİSTAN’IN ELİNDE 350 HAVA SAVUNMA FÜZESİ VAR”

“Yunanistan’ın elinde şu anda S-300 ile Patrioatlar dahil olmak üzere 350 mühimmatı olan bir hava savunma sistemi var.” diyen Abdullah Ağar, “Neden korkuyorlar?” sorusuna ise “Yeterli gelmeyeceğinden korkuyorlar” cevabını verdi.

“TÜRKİYE’NİN ELİNDEKİ FÜZE SAYISI ÇOK DAHA FAZLA”

Türkiye’nin çok çeşitli füze sistemleri ürettiğini ve etkili elektronik harp kabiliyetinin olduğunu vurgulayan Ağar, “Hem alçak irtifada, hem orta irtifada, hem de yüksek irtifada, Yunanistan’ın bu 350 füze sistemini aşacak binlerce füze üretti. Olası bir Yunan saldırısında Türkiye’nin karşı koyacağımız füze sistemlerinin en sembol olanı Tayfun. ” diye konuştu.

“YUNANİSTAN ÜRKSÜN”

Türkiye’nin elinde çok daha fazla füze olduğunu belirten Ağar, “Ürkmekte haklılar, ürksün de! Bu süreci tetikleyen, bu şekilde haksız mütecaviz bir yaklaşım benimseyen, Yunistan’ın kendisi oldu. Türkiye, hiçbir zaman onların egemenlik alanlarını ihlal gibi bir yaklaşımı benimsemedi.” dedi.

Dünya’nın önde gelen hassas mühimmat geliştiricisi şirketlerinden olan Roketsan, milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk Kısa Menzilli Balistik Füzesi (SRBM) TAYFUN'un ilk test atışını 18 Ekim 2022 tarihinde başarıyla gerçekleştirmişti. 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vuran Tayfun füzesi, başta Yunanistan olmak üzere dünya basınında gündem olmuştu.