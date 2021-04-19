Abdullah Ağar'dan olay sözler: Türkiye'nin bu hamlesi Rusya'yı büyük bir arayışa itti

Rus televizyonu Rossiya 1'de, Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal bir yayın yapıldı. Rus kanalı Rossiya 1 'Lancet' adı verilen drone'ların animasyon üzerinden tanıtımını yaparken Bayraktar TB-2'lerin imha edildiğini gösteren bir görüntüye yer verdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuyla ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Ağar, Bayraktar TB-2'lerin yok edici etkisinin Rusya'yı büyük bir arayışa ittiğini belirttirek "Onlar açısından büyük bir tartışma ve güvensizlik" dedi.

Ağar ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat takip ettiği ve 2022'de TSK envanterine girmesi planlanan hava-hava füzesi 'Bozdoğan' hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Ruslar açısından büyük bir güvensizlik"

Abdullah Ağar, "O arayış neticesinde TB2'leri etkisizleştirecek bir sistemleri olduğunu ifade etmek istiyorlar. Çünkü onlar açısından büyük bir tartışma ve güvensizlik. Bir diğer taraftan da desteklemiş olduğu vekiller açısından da büyük bir soru işareti." ifadelerini kullandı.

"Gerçek anlamıyla cevap veremediğini..."

Ağar, "Bu çok büyük bir teknoloji yarışı harp sanayisinde. Kendine özgü bir savunma sanayi rekabeti bu. TB2'lere cevap verdiğini göstermek istiyor. TB2'lerin ortaya koymuş olduğu ve şu ana kadar gerçek anlamıyla cevap veremediği bir karşılığı artık ürettiğini kendisine, kendisinin vekillerine ve hasımlarına, rekabet halinde olduklarını göstermek istiyor." diye konuştu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ve Türkiye'nin ilk görüş içi havadan-havaya füzesi Bozdoğan ile ilgili de dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Ağar şunları söyledi:

"Üstünlük açısından çok önemli"

Bu bizde gelişen yeni bir savunma sanayii türevi. Çok önemli. Jeopolitik/Stratejik katmanda bizim bağımlı olduğumuz bir alandı burası. Örneğin Ege'deki rekabetin en önemli konularından bir tanesi... Şimdi Yunanistan ne yapıyor? Meteor füzeleri almak istiyor. Çünkü; hava-hava savaşını kazanmak istiyor.

Savaş uçaklarını yaklaşmadan imha etmek istiyor. Bu açıdan kendi yerli hava-hava füzemizi inşaa etmemiz, etrafımızdaki hasım ülkelerin bize bulaşamaması demek; Bu stratejik katmanda. O açıdan hem bağımlılıktan kurtulmak adına hem de diğer ülkelere üstünlük sağlamamız açısından önemli.

"Daha savaş başlamadan düşmanı caydıracak"

Yani amaç ne? Düşmanı caydırmak. Düşmanın daha savaş başlamadan seninle savaş yapma iradesini ortadan kaldırmak. Özellikle bu noktada füzelerin önemi var. Bir de teknolojik açıdan erişmiş olduğunuz seviyenin ispatı. Bunlar gerçekten teknolojik anlamda üretilmesi zor füzeler. Sizin teknolojinizin hangi seviyeye geldiğini göstermesi açısından da büyük bir değer taşıyor. O yüzden ben çok önemsiyorum. Füze teknolojisini. Sadece bu anlamda değil. Karasal anlamda, ateş-destek sistemleri, topçu sistemleri, hava savunma ve hava taarruz anlamlarında da bu füze teknolojileri son derece önemli.

Bozdoğan füzesinin özellikleri

Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı adına TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Göktuğ Projesi kapsamında geliştiriliyor.

Göktuğ Projesi, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ile bunların eğitimlerinde kullanılacak elektronik eğitim füzelerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Havadan havaya füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan, hava üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik önemde görülüyor. Bozdoğan, görüş içi bir füzeyken, Gökdoğan görüş ötesi bir füze niteliği taşıyor.

SİHA'larda da kullanılcak

Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek.

Akıncı, Aksungur gibi SİHA'ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, milli muharip uçağın da önemli silahlarından biri olacak.