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Gündem

Abdullah Ağar'dan 'eşek arıları' mesajı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Haftanin bölgesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:23:00 -
Abdullah Ağar'dan 'eşek arıları' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Harekatı'nda şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar'ın açıklamasını paylaşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şunları aktardı:

"Son derece zordur Haftanin. Çomağı Haftanin’deki kovanlara sokar eşek arılarını havanlandırırsın. Sonra da onlar seni sokmadan, sen onları avlamaya çalışırsın. 82'den beri o kovanın karanlık kuytuluklarındalar."

İşte o tweet:

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