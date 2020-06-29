Abdullah Ağar'dan 'eşek arıları' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Harekatı'nda şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar'ın açıklamasını paylaşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şunları aktardı:

"Son derece zordur Haftanin. Çomağı Haftanin’deki kovanlara sokar eşek arılarını havanlandırırsın. Sonra da onlar seni sokmadan, sen onları avlamaya çalışırsın. 82'den beri o kovanın karanlık kuytuluklarındalar."

İşte o tweet: