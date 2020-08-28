Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır

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Haçlı zihniyetini gözler önüne Avrupa Birliği, arabuluculuk rolüyle Ankara'dan taviz koparamayınca Türkiye'ye yönelik Yunanistan'ın yanında olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise tepki çeken bir tehditte bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, yaptığı açıklamada "gemi gibi varlıkların hedef alınabileceğini" açıklaması üzerine Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar tepki gösterdi.

Abullah Ağar, Borrell'in ifadesine cevap vererek "Ümit ederim ne dediğinin farkındadır. Ümit ederim silahlı bir etkiyi kastetmiyordur" dedi.

Ayrıca Abdullah Ağar, Avrupa Birliği'nin yaptırım açıklamalarına yönelik "haksızlık ispatlı bir dayatma" tanımını yaptı.

İşte Abdullah Ağar'ın o tepkisi: