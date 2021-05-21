Abdullah Ağar uyardı: Yeni bir tehdit ile karşı karşıyayız

Terör Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'nın geçtiğimiz gün Diyarbakır, dün gece de Batman ve Şırnak'ta askeri bölgelere eş zamanlı düzenlemeye çalıştığı maket uçak saldırılarını değerlendirdi.

Haber7.com'un haberine göre, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde herhangi zayiat meydana gelmemişti. Saldırıların arka planını Terör Uzmanı Abdullah Ağar ile konuştuk.

Ağar, Bu tarz saldırılar yeni değil, Özellikle DEAŞ sonrası dönemde terör örgütü PKK-YPG'nin DEAŞ'tan fikrini alıp öğrenip geliştirip uygulamaya başladığı son derece önemli ve tehlikeli, vekaletler savaşının bir versiyonu. Yani yeni bir tehdit versiyonu ile karşı karşıyayız.

Hain saldırıda Kanada izi

Bu yaptıkları şey hem sızma maksatlı hem de saldırı maksatlı bir girişimdir. Açıkçası onlar açısından maliyeti son derece az ve risksiz. Çünkü teröristlerini bu etkiyi verecek şekilde kullanmaya kalksa zayiat verecektir. Şimdi teknolojinin sunmuş olduğu kabiliyet ve kapasiteden yararlanma eğilimi içerisindeler.

"200 kilometreye kadar çıkan ciddi maket uçaklar da var"

Şimdi bu saldırıda kullanılanlar basit mi evet basit ama basit olmayanı, son derece sofistike olanlar, uydudan güdümsüz hareket edebilen, yani yapay zeka üzerinden hareket edenleri de var. Evet amatör olanları var doğru ama bir diğer tarafıyla da menzili 200 km'ye kadar çıkan, çok ciddi anlamda patlayıcı yüklü olanları da var. Uydu güdümlü ve üzerlerindeki yapay zeka ile kontrol edilebiliyorlar. Şuan YPG/PKK uyguluyor. Zaten Murat Karayılan geçen seneyi sözde PKK için havacılık yılı ilan etmişti.

"Sözde akademileri bile var"

Bu araçları Suriye ve Irakta değişik atölyelerde üretmeye çalışıyorlar. Hatta Sincar ve Mahmur bölgesinde sözde akademileri bile var. Yani böyle temel bir tehdit fotoğrafı ile karşı karşıyayız.

"Yeni nesil bir savaşın argumanı"

Şu ana kadar yaptıkları saldırının hiç birisinde bir zayiat verdiremediler, can kaybı yaşanmadı. Daha önce de üst bölgelerimize dronlar ile saldırı girişimleri oldu. Ama Allah'a çok şükür şimdiye kadar hepsini büyük bir başarı ile savuşturduk. Tabi artık bunu görmemiz gerekiyor bu yeni nesil savaşın bir argümanı.

Saldırı girişiminin Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi ile bir ilgisi var mı sizce?

Doğal olarak bir ilgisi var. Aklınca mesaj vermeye çalışıyorlar. Yani sen bana bu tür saldırılarla gelirsen ben de sana bu tür saldırılarla gelirim mesajı da var. Ama bir diğer tarafıyla da kuyruğu yandı. Son dere önemli örgütün ilk üçü içerisinde olan bir teröristi kaybetti. Mutlaka karşılık vermek isteyecektir. Hemen bir şey yapmak istiyor ki örgüt üzerinde ortaya çıkan yıkımı bu eylemler üzerinden engellemeye çalışıyor. Yani Sofi Nurettin'i kaybetti, Diyarbakır bölge sorumlusunu kaybetti. Son derece önemli iki figürü art arda kaybedince teröristler içerisinde bir güvensizlik, bir inançsızlık, bir moralsizlik baş gösterince bunu tölere etmeye çalışıyor. Bu niyet ve maksatla yapıldığı son derece anlaşılır bir şey" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Diyarbakır, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde herhangi zayiat meydana gelmemişti.