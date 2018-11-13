Abdullah Ağar, PKK'nın yeni stratejisini açıkladı

yeniakit.com.tr Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, YeniBirlik'teki yazısında, PKK elebaşı Karayılan">Murat Karayılan'ın Türkiye'ye yönelik İHA saldırılarını değerlendirdi. Ağar, bu saldırı şeklini, terör örgütünün yeni stratejisi olarak yorumladı. İşte Ağar'ın yazısının ilgili bölümleri:

PKK'nın Drone ve Model Uçaklar üzerinden geliştirmeye çalıştığı yeni terör stratejisi:

Geçen ay içinde Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa’da ele geçirilen ve en az 30 farklı alanda büyük yıkım üretebileceği görülen “Profesyonel PETN ve C4 patlayıcılarla oluşturulmuş” bomba düzeneklerinin, canlı bombaların ve bombalı araçların yakalanmasıyla, PKK’nın “patlayıcılar üzerinden” yeni bir terör stratejisi geliştirmeye çalıştığı anlaşılmıştı.

7 Kasım’da yani bundan bir hafta önce, terörist başı Karayılan">Murat Karayılan bir röportaj verdi:

Bu röportajda; “Düşmanın (Türkiye’yi kast ediyor) hava savunma sistemini ve hava istihbaratını çökerteceklerini…” iddia etti.

Bu cümleye bakarak, başta 10 Kasım günü Şırnak’ta yaşanan model uçaklı terör saldırılarının altında, doğrudan PKK’nın en üst düzeyinin parmağı olduğunu öngörebiliriz.

Bununla birlikte röportajının son demlerinde terörün bu elebaşısı; “PKK’nın drone ve füzeleri kullanacak gençlere ihtiyacı olduğunu” vurgulamak ihtiyacı da hissetti.

Belli ki PKK; ‘sözde’ yeni dönem stratejisinde;

1- Patlayıcı yüklenmiş İ-İHA’lar (İnsansız İntihar Hava Araçları), yani kamikaze dronelar, model uçaklar ve suikast amaçlı-silahlı diğer insansız hava araçlarını,

2- Canlı Bombaları,

3- Bombalı Araçları,

4- Gömülmüş, döşenmiş, gizlenmiş, gönderilmiş PATLAYICILARI,

5- Hava ve zırhlı araçlara karşı güdümlü/güdümsüz FÜZELERİ… kullanmak isteyecek.

Ayrıca bu stratejinin bazı asimetrik hedeflere hizmet etmesi de söz konusu: Patlayıcı yüklü drone ve model uçaklar üzerinden baskı, konsantrasyon bozma, konsantrasyonu başka alanlara yöneltme ve yönlendirme söz konusu olabileceği gibi, Suriye, Irak ve İran denklemleri başta aldatmayı, şaşırtmayı, yanıltmayı, oyalamayı, durdurmayı, etkiyi ve baskıyı azaltmayı amaçlamış olabileceklerini de öngörmek gerekiyor.

Konuyu çok dağıtmadan drone ve model uçaklarla ilgili öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor: 10 Kasım’da PKK’nın kullandığı çok alanlı ve çok araçlı bu terör metodu, aslında yeni değil. Terörün bu taktiğini ve araçlarını ilk kullanan DEAŞ’tı.

(...) DEAŞ’tan rol ve taktik kapan, değişik mahvillerden teknik-lojistik ve eğitim desteği alan PKK da, zamanla bunu güvenlik güçlerimize karşı uygulamaya çalıştı.

(...) Ancak son güncede hem Şırnak hem de Hakkâri-Yüksekova gibi meskun mahal, kışla, karargah, kamu binası, üs bölgesi ve sivil yerleşim yerlerinden konuyla ilgili saldırı haberlerin peşi sıra gelmesi ve taşıdığı potansiyel risk nedeniyle, hassas bir gündeme dönüştü.

(...) PKK’nın bu terör taktiği;

- Öncelikli olarak Irak ve Suriye’deki istikrarsızlıktan,

- Zagros keskin nişancı tüfeği üretmesi gibi Irak ve Suriye’deki ulaştığı teknik kapasiteden,

- Başta ABD, Kıt’a Avrupa’sı ve bölgesel güçlerin sağladığı himaye, fonlama, donatma, yönetme, yönlendirme ve eğitimden kaynaklanıyor.

Bütün bu nedenlerle, Türkiye’nin Irak, İran ve Suriye denklemlerinde inisiyatif alarak etki üretmesi, gelecek güvenlik istikrar ve huzur için büyük önem taşıyor.

PKK’nın elindeki bu patlayıcı yüklü drone ve model uçaklar STRATEJİK DENKLEMLERDEKİ ROLÜ, ÜRETTİĞİ RİSK ve karşı etkiye dair ürettiği GEREKÇELERLE son derece önem ve hassasiyet taşıyor.