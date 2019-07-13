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Abdullah Ağar: Doğa katliamcısı kahpe örgüt PKK

Türkiye’yi hedef alan küresel aktörlerin yıllardır PKK terör örgütünü kullandığına dikkat çeken Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, “Doğa katliamı yapan, insanlık suçu işleyen bu türedi örgüt, sanki PKK değil! HBİM: sözde Halkların Birleşik İntikam Milisleri. PKK’nın paravan örgütlerinden biri. Alçakça, kurnazca bu örgüt üzerinden Türkiye’yi tehdit ediyorlar.” dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:17
Abdullah Ağar: Doğa katliamcısı kahpe örgüt PKK

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

AB merkezli küresel aktörlerin Türkiye’yi terör örgütleri üzerinden zayıflatma stratejilerini sürdürmeye devam ettiğini belirten Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, PKK’nın küresel imajı bozulmasın diye uydurma türedi örgütlerle Türkiye’nin doğal varlıklarına sabotajlar ve saldırılar yapıldığına dikkat çekti.

Doğa katliamcısı kahpe örgüt

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, şöyle devam etti: “Doğa katliamı yapan, insanlık suçu işleyen bu türedi örgüt, sanki PKK değil! HBİM: sözde Halkların Birleşik İntikam Milisleri. PKK’nın paravan örgütlerinden biri. HBİM adındaki bu türedi örgüt PKK’nın yasadışı silahlı sol terör örgütleriyle işbirliği yaparak kurduğu HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) adındaki birleşik terörün türevi olarak kendini gösteriyor. PKK adına doğayı katlediyor, doğal varlıkları hedef alıyor. Kahpece ve alçakça bir illüzyon.” 

Türedi örgütlerle PKK’yı hedef olmaktan kurtarıyorlar

Ağar, PKK’yı destekleyen küresel aktörlerin işlenen insanlık suçları nedeniyle sinsi yöntemlerle PKK’yı hedef olmaktan uzak tutmaya çalıştıklarına işaret ederek şunları söyledi: 

“Türkiye’de TAK ve sözde Ölümsüzler Taburu üzerinden de bir terör taktiği benimsemişti. İnsanları bombalı araçlar, canlı bombalar, tuzaklı patlayıcılar üzerinden katletmiş, sonra da suçu bu türedi örgütlerinin üzerine atmıştı. Bu temelde kendisini kullanan küresel ve bölgesel partnerlerinin sözde insan hakları ve terör hassasiyetleriyle ve PKK’nın uluslararası platformlarda ‘sözde’ devlet dışı aktör olma gailesi ve girilimleriyle ile ilgili bir mesele. Türedi örgütlerle hemterörünü icra ediyor, hem terör üzerinden hedeflerine ulaşmaya çalışıyor, hem de insancıl (!) gözükmeye, insanlar, kurumlar ve devletler indinde meşrulaşmaya sempati toplamaya çalışıyor. Tam bir körler sağırlar durumu!”

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:17
  1. PKK
  2. Abdullah Ağar
  3. Halkların Birleşik İntikam Milisleri (HBİM)

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