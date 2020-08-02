Abdullah Ağar ABD'nin Suriye planını açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'deki planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Bazı kaynaklarda “Bugün üst düzey bir ABD heyetinin Kandil’e gittiği” ifade ediliyor. Ranya’dan Kandil’e giden heyeti ABD uçakları korumuş. Kandil’de Suriye’yi ve Kandil’in Suriye’ye müdahalesinin konuşulduğu ifade ediliyor. ABD Suriye’yi Kandil’den bağımsızlaştırmak ve bunu Türkiye’ye kabul ettirmek istiyor. ABD Kandil’deki terör baronlarının kellelerine ödül koymuştu." diyerek kirli planı deşifre etti.