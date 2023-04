Abdulla Sönmez üstüne basa basa uyardı! Tek çare Yerli ve Milli 'Asi Sistemi'...

Hatay Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü Abdulla Sönmez Var Sistemini eleştirerek, Yerli ve Milli Asi Sistemine bir an önce geçilmesi tavsiyesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI’MIZA FUTBOL MAÇLARINDA Bİ DAHA Bİ DAHA SESLERİ YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ İLE YÜKSELECEKTİR

EY IFAB

FY FİFA

EY UEFA

EY TFF

VARINIZI YOĞUNUZU ORTAYA KOYSANIZ DAHİ OYUNU DURDURMADAN NETİCE ALMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

CUMHURBAŞKANIMIZ

-Dünyadaki hiçbir bölge ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir

ANCAK

ASİ SİSTEMİ (ASİ.Ö. 2018) öncesi Dünya futbolunun kural koyucusu olduğunu iddia eden IFAB ( ULUSLARARASI FUTBOL BİRLİGİ KURULU)na baktığımızda durum tamda aksinedir. Yazılı kuralları ile uygulamaları tamamen farklıdır.

ŞÖYLE Kİ

1-IFAB, HER BİRİ BİRER OYA SAHİP DÖRT İNGİLİZ FEDERASYONUNDAN ( İNGİLTERE, İSKOÇYA, GALLER VE KUZEY İRLANDA) VE GERİ KALAN 207 ULUSAL FEDASYONU KAPSAYAN FİFA’DAN OLUŞUR VE DÖRT OYA SAHİPTİR. BU SEKİLDE İFAB( ULUSLARARASI FUTBOL BİRLİGİ KURULU) BEŞ ORGAN DA YASALARIN FUTBOLUN GELENEKLERİNE VE ULUSLARARASI GERÇEKLİĞİNE SAYGI DUYARAK KORUNMASINI SAĞLAR. BİR ÖNERGENİN KABULÜ DÖRTTE ÜÇ ÇOĞUNLUK GEREKTİRİR.

ANCAK

Yukarıdaki maddesinde; Kısaca, dört İngiliz federasyonundan ( İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda)ülkeleri her biri bir oya sahip 207 ülke ise sadece dört oya sahiptir. 207 ulusal federasyonu FİFA’nın bir önergeyi kabul ettirmesi mümkün değildir.

ANA FİKİR

IFAB’ın dört ülkesi canı isterse önergeyi kabul edecek. 207 ülke ona göre futbol oynayacaktır.

IFAB’IN TEMEL DEĞERLERİ

2-ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK VE KAPSAYICILIK, IFAB›IN TEMEL DEĞERLERİDİR. TÜM KÜRESEL FUTBOL TOPLULUĞUNA HİZMET EDİYOR, GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRİYOR VE OYUN KURALLARINI BUNA GÖRE DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDEDEĞİŞTİRİYORUZ. AMACIMIZ, OYUNUN TEMEL DEĞERLERİNE SAYGI GÖSTERİRKEN FUTBOLUN GELECEKTEKİ SAĞLIĞINI VE İSTİKRARINI SAĞLAMAKTIR

ANCAK

Yukarıdaki maddesinde; IFAB’ın kuruluşu demokratik olmadığına göre oyun kurallarını buna göre demokratik bir şekilde değiştirmesi mümkün değildir.

ANA FİKİR

IFAB’ın dört ülkesi oyun kurallarında anti demokratik değişiklik yapacak.207 ülke ona göre futbol oynayacaktır

IFAB’IN MİSYONU

3-FAB’IN MİSYONU, OYUN KURALLARININ BAĞIMSIZ KORUYUCUSU OLARAK FUTBOL DÜNYASINA HİZMET ETMEKTİR. OYUN KURALLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE KARAR VERMEYE VE BUNLARI KABUL ETMEYE YETKİLİ TEK ORGAN OLARAK, FUTBOLUN RUHUNU VE SADELİĞİNİ KORUYUP GÜÇLENDİRİRKEN OYUNCULAR, MAÇ GÖREVLİLERİ VE TARAFTARLAR İÇİN OYUNU İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK AMACIYLA FUTBOL CAMİASINI DİNLİYORUZ

ANCAK

Yukarıdaki maddesinde; IFAB dört ülkenin dışındaki 207 ulusal federasyonu kapsayan FİFA’nın Oyun kurallarındaki değişikliklere karar vermesi, çok karışık ve teferruatlı anlamak için kurs ve seminerlerin yetersiz kaldığı, daimi danışman bulundurulması zaruri VAR SİSTEMİ ile futbolun ruhunu ve sadeliğini koruyup güçlendirmesi, Futbol camiasını dinlemesi (IFAB merkezine kendi imkânlarımla gitmek ve geliştirdiğim hakem hatalarını sıfıra indirecek YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ hakkında bilgi vermek isteğime dair mailime dinlemek istemedikleri cevap maili verilimiştir.) mümkün değildir

ANA FİKİR

IFAB’ın dört ülkesi oyun kurallarında değişiklik yapacak. Futbolun ruhunu ve sadeliğini koruyup güçlendirmeyecek. Futbol camiasını dinlemeyecek. 207 ülke ona göre futbol oynayacaktır

FELSEFE VE RUH

4-FUTBOL DÜNYADAKİ EN BÜYÜK SPORDUR. HER KITADA, HER ÜLKEDE VE BİRÇOK FARKLI SEVİYEDE OYNANIR. OYUN KURALLARININ FIFA WORLD CUP’TAN ÜCRA BİR KÖYDEKİ KÜÇÜK ÇOCUKLAR ARASINDAKİ MAÇA KADAR DÜNYANIN HER YERİNDEKİ TÜM FUTBOL İÇİN AYNI OLMASI GERÇEĞİ, DÜNYANIN İYİLİĞİ İÇİN KULLANILMAYA DEVAM EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİR GÜÇTÜR. HER YERDE FUTBOL FUTBOL KURALLARI, DİĞER TAKIM SPORLARININ ÇOĞUNA KIYASLA NİSPETEN BASİTTİR.

ANCAK

Yukarıdaki maddesinde; Dünyanın her yerindeki tüm futbol için aynı olması gerçeği için ücra bir köydeki küçük çocuklar arasındaki maçta VAR SİSTEMİ uygulaması başlatması, var hakemi ataması. yayıncı kuruluş ile anlaşması. IFAB’ın bile anlamadığı VAR SİSTEMİ varken futbol kuralları, diğer takım sporlarının çoğuna kıyasla nispeten basit olması mümkün değildir

ANA FİKİR

IFAB’ın dört ülkesi VAR SİSTEMİ varken tüm futbol için her yerde aynı olmasını sağlayamayacak. Diğer sporlara göre basit yapamayacak. 207 ülke ona göre futbol oynayacaktır

IFAB’IN DÖRT ÜLKESİNİN AKIL DOLU ŞAHESER FUTBOL OYUN KURALLARI

TERS KELEPÇE KURALI; Futbolcu elini arkada tutar rakibini karşılar.

HAZIR OL KURALI; Futbolcu elini vücudunun yanlarına yapıştırır. Topa kafa vurmaya çıkar.

PERGEL KURALI; Kaleci penaltı atışında ayağının birini yere çakar. Kendi etrafında döner. Penaltıyı kurtarmaya çalışır

VAR SİSTEMİ; Hakem veya var hakemi tarafından istediği zaman ya da futbolcuların, teknik direktörlerin, yöneticilerin taraftarların yoğun istekleri üzerine oyunun durdurulması esasına dayanır. Bütün kuralların temelidir. Diğer kurallar bunun yanında çok masum kalır. En süyük özelliği hiç kimsenin bu kuraldan bir şey anlamamasıdır. Futbolu kaosa sürüklemek için geliştirilmiştir. Futbol camiasını birbirine düşürmekte gayet başarılıdır.

ANA FİKİR

VAR, var başka söze ne gerek var

KARŞILAŞTIRMA

ASRIN FELAKETİ; DEPREM

Altı şubatta on bir ilimizde asrın felaketi benimde Antakya’da yasadığım deprem sonrasında devletimiz depremzedeleri çadırlara ,konteynerlere, şehir dışına gidenleri misafirhanelere yerleştirmiştir. İnsanlarımızın her türlü temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Yaralarımızı bütün gücü ile sarmaktadır. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken diğer yandan şehirleri yeniden inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaktır

ASRIN FELAKETİ; VAR

IFAB ( ULUSLARARASI FUTBOL BİRLİGİ KURULU) dört ülkesini yenilmez yıkılmaz sanıyoruz. Tabu görüyoruz. Her şey elindedir. Söz hakkı vermez. Kural koyar, kuralı sorgulatmaz. Zaten bizim de sorgulamak gibi bir niyetimizde yok. Günü kurtarma peşindeyiz. VAR SİSTEMİ yazılım yüklemesi gibidir. Her sezon çıkarılan yeni absürt sistemlerin ardı arkası kesilmez. Bir türlü bitmez, Legolar tamamlanmaz. Arkası yarın gibidir. Yarı otomatik ofsayıt sistemi de bunlardan biridir. Tam otomatik değil de neden yarı otomatik sistem çıkarılmasının nedeni pazarlama stratejisinde gizlidir. Yarı otomatik sistemin pazarlaması bittikten sonra otomatik sistem çıkarılacak ve pazarlanacaktır.

Kemal SUNAL’ın KDV ŞABAN filmi için Elazığ yöremizin Dünyaca ünlü Çayda Çıra folkloru bir defaya mahsus çok kötü hale getirildi.

ANCAK

Futbol VAR SİSTEMİ ile sürekli çok kötü duruma getirilmiştir. Başla dur, devam bekle. İleri geri, hızlı, yavaş bu komutlar ile tatsız tuzsuz bir hal almıştır. Futbol can çekişmektedir.

ANA FİKİR

VAR; Futbolda var oldukça asrın felaketini yaşamaya devam edeceğiz

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ FATİH SULTAN MEHMET’in GEMİLERİ KARADAN YÜRÜTMESİNDEN DAHA DEĞERLİDİR.

Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesi orta çağın en önemli buluşudur. O dönemde orta çağı kapatıp yeniçağı açmıştır. Yani bir devrin sonunu bir devrin başlangıcını getiren büyük bir buluştur.Devrine mahsustur. Hava kuvvetlerinin bulunması neticesinde önemini kaybetmiştir. Nasıl ki hiçbir spor dalı bu güne kadar futbolun önüne geçememiştir. Futbola üstünlük sağlayamamıştır. Daha iysi bulunamamıştır. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ yerine daha iyisinin bulunması mümkün değildir. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ futbolun değişmez bir parçası olarak hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir. Futbolun olmazsa olmazı vazgeçilmezi olacaktır. Popülerliğini kaybetmeyecektir. Futbol durdukça içinde var olacaktır.

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ NEDEN GEREKLİDİR

Futbol sahası 105*68=7140 metrekaredir. Yaklaşık 7 dönüme denk gelmektedir. Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın her biri 3,5 dönümdür. İki takım halinde 11+11=22 futbolcu ile oynanır. Her futbolcunun mevkisinde ( kaleci, orta saha, santrafor gibi) oynar. Hakemin mevkisi ise sahanın 7 dönümünün tamamıdır.. Futbolcu top mevkisine gelince oynar. Topun peşinden gitmez. Top gidince dinlenir. Oyunun muhakemesini yapar.

Hakem ise aksine topun peşinden gider. Top nerede ise hakem oradadır. Top bir kaleden diğer kaleye gitse bile topa yetişmesi gerekir. Maç içerisinde sahanın 7 dönümünün her yerine yetişmeye çalışır. Bunun için yarı alanın birindeki pozisyonları yakından izleyemez Çünkü diğer yarı alana kaleye doğru atılacak uzun toplar ile olacak pozisyona yetişmek için hep tetiktedir. Ani atılan uzun toplara yetişmesi mümkün değildir. Dinlemesi, oyunun muhakemesini yapması ise imkânsızdır.

SPOR YAZARLARININ İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALARI DURUMUN VAHAMİYETİNİ ANLATMAKTADIR.

Seçim DEMİREL; Burada hakemi çok eleştirmeyeceğim. Çünkü hakemin görmesi zor bir pozisyondu. Biz de tekrarını izleye izleye yavaşlatarak görebildik.

Bülent YILDIRIM; Biz tabii DVD değişik çekimler açılar ile olanaklarımız yüksek

Erman TOROĞLU; Oynatalım Uğurcum (hepimize neşe veriyordu. Fakat VAR SİSTEMİ hataları yüzünden şirinliğini kaybetmiştir.)

Hakemden tozlu rüzgârlı, sıcak soğuk, yağmur kar demeden7 dönümde her yerde olmaları en zor pozisyonları görmeleri beklenmektedir. Spor yazarları ise ısıtmalı soğutmalı odalarda çay ve kahvelerini içerken tekrar tekrar pozisyonları izleyerek varılan neticenin kabulü mümkün değildir. Eşit şartlarda değerlendirilmediği için faydadan fazla zarar getirir.

Maç esnasında doğal akışı içerisinde kısa sürede karar verilmesi gereken bir kararı yorumcularında açıkladığı gibi büyük bir eşitsizlik içerisinde izleyerek neticeye varmak hakemlerle eşit şartlarda bulunan bir netice değildir. Zeybek oyununu izleyen laza oyunu nasıl bulduğu sorulduğunda o kadar düşündükten sonra bende oynarım cevabı Bu incelemeler sonucunda karara varmayı en iyi şekilde açıklamaktadır. Önemli olan oyunun doğal akışı içerisinde oyunu durdurmadan doğru karar vermektir. Buda YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile MÜMKÜNDÜR.

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ

Futbol oyun alanı 7 dönümdür. Futbol sahasında bulunan iki yarı alanın her biri 3,5 dönümdür. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile Futbol sahasında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan diğerinin beyaz yarı alan olarak işaretlenerek bağımsız hale getirilmesi ve kırmızı oyun alanın bir orta hakem, beyaz oyun alanın bir orta hakem tarafından yönetilmesi ile hakemin mevkisi bir yarı alana 3,5 dönüme düşer. Sorumluluk alanı yüzde elli azalır. hakem top kendi oyun alanın gelince maçı yönetir.. Topun peşinden maçı yönetmek için diğer yarı alana gitmez. Diğer yarı alana yetişmesi gerekmediği için yarı alanındaki pozisyonları çok yakından izler . Pozisyonlarla ilgili kararlarını oyunun doğal akışı içerisinde oyunu durdurmadan verir. Top gidince dinlenir. Oyunun muhakemesini yapar. Diğer yarı alandaki oyunu izler. Diğer yarı alan hakeminin istemesi halinde bilgi verir

FUTBOL DÖRT İNGİLİZ FEDERASYONUN (İNGİLTERE, İSKOÇYA, GALLER VE KUZEY İRLANDA) TEKELİNDEDİR

ÇÜNKÜ

Hiç bir spor kitleleri peşinden sürükleyecek kadar etkili değildir. Dört milyar seyircisi olan başka bir spor dalı yoktur. Yeni bulunan spor dalları ise hep gölgesinde kalmıştır Kalmaya da devam edecektir. Dört İngiliz federasyonu futbolun sahibi olmuştur. İstedikleri gibi top oynatmışlar. VAR SİSTEMİ ile saltanatın sonuna gelmişlerdir. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile dörtlünün işleri bozulmuştur. Dünya da futbolun yerine daha güçlü, daha çok sevilen daha etkili bir spor yoktur. Oyunu durdurmadan anında netice veren YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ yerine de bir sistem bulunması mümkün değildir.

ÖYLE İSE

Dört İngiliz federasyonu futbola sahibi olma süreci son ermiştir. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile TÜRKİYE’nin futbolun beşinci büyüğü olması zarurettir. Futbolun geleceği söz konusudur. Futbol dört İngiliz federasyonun buluşudur. Daha iyisi yoktur. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ’ de TÜRKİYE’nin buluşudur. Daha iyisi yoktur. Artık YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ futbolun değişmez bir parçasıdır.YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ TÜRKİYE: YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile KURAL UYGUYACISI DEGİLDİR. KURAL KOYUCUSUR. Dört İngiliz federasyonunun TÜRKİYE’yi kabul etmekten başka çaresi yoktur.

CUMHURBAŞKANIMIZ

-Yeni dünya düzeni kurulacaktır

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile YENİ FUTBOL DÜZENİ KURULACAKTIR

Futbol maçlarında hakem hatalarının belirlenmesinde uygulanan fakat yetersiz kalan VAR (video yardımcı hakem) SİSTEMİ yerine geliştirdiğim hakem hatalarını sıfıra indirecek; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulması ve her yarı alanın ayrı bir hakem tarafından yönetilmesi esasına dayanmaktadır. Kararlar sahada ve anında seyircinin gözü önünde veriliyor. Oyun durmuyor, soğumuyor, bekleme, gizli saklı yok, kapalı kapı ardında hakem ne yapıyor diye merak edilmiyor. (Çekirdek yiyor. Okey oynuyor. Dürüm yiyor gibi) Çizgiyi eğri çekti. Doğru çekti. Görüntüyü şu açıdan izledi. Bu açıdan izlemedi. Eleştirileri ile zan altında bırakılmıyor. Maç bittikten herkes evlere gittikten sonra yeni bir ORTA pozisyonu ortaya çıkmıyor. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ’nin Dünya futboluna tanıtılması ülkemiz menfaatleri doğrultusunda kullanılması ve kullandırılması sağlanmalıdır. Türk futbol camiası olarak YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasının bir an önce başlatılması için var gücümüzle çalışmalıyız.

FUTBOL MAÇLARINDA TEPKİLERİN ODAĞI VAR SİSTEMİDİR

VAR SİSTEMİ Futbol maçlarında hükümet istifa seslerinin asıl kaynağıdır.Seyirciyi bıktırması, usandırması neticesidır YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulaması başladığında CUMHURBAŞKANIMIZA Bİ DAHA Bİ DAHA sesleri yükselecektir.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

BM GENEL KURULU’NUN 77. GENEL KURULU’NDA YAPTIĞI KONUŞMASINDA “DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR VE DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR

O HALDE

FUTBOL DÜNYASI 5’TEN KÜÇÜK 4’TÜR YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ İLE TÜRKİYE 5›İNCİ BÜYÜKTÜR VE TÜRKİYE İLE DAHA ADİL BİR FUTBOL DÜNYASI MÜMKÜNDÜR

SONUÇ

TÜRKİYE’nin haklarını verilmek sureti ile futbol maçlarından dört İngiliz federasyonun VAR SİSTEMİ kaldırılmalıdır. Oyunun doğal akışı içerisinde oyunu durdurmadan anında doğru karar verecek yegâne sistem YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ başlatılmalıdır.

Abdulla SÖNMEZ/Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü