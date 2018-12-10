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Abdülkerim Durmaz Fenerbahçeli futbolculara seslendi: Siz çubuklu formayı hak edecek insanlar değilsiniz

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve spor yorumcusu Abdulkerim Durmaz Fenerbahçe'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 03:10
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçeli futbolculara seslendi: Siz çubuklu formayı hak edecek insanlar değilsiniz

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV’de Fenerbahçeli futbolculara açtı ağzını yumdu gözünü.

 

’’Büyük camialarda forma giyen eski yorumcuların işinin ne kadar zor olduğunu bugün anladım. Maç bittikten sonra buraya gelirken ne diyeceğim, 2 saati nasıl anlatacağım diyerek stres yaşadım. Futbol yorumculuğunun ne kadar zor olduğunu bugün anladım.’’

’’Siz çubuklu formayı hak edecek insanlar değilsiniz''

’’Sezon başından beri futbolculara çöpsünüz, yeteneksizsiniz diye söylediğimiz sözler. Fenerbahçeli futbolculara söylüyorum. Siz bizden değilsiniz. Siz çubuklu formayı hak edecek insanlar değilsiniz. Ben size bugüne kadar ağır saldırılarda bulundum. Fenerbahçe formasını işgal eden futbolcularsınız. Ben size ağız dolusu küfürler ettim.’’

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 03:10
  1. Fenerbahçe
  2. Akhisarspor
  3. Süper Lig
  4. Abdülkerim Durmaz

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