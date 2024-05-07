Abdulkadir Selvi’nin o skandal çağrısına hafız yazar da dahil oldu! Hadi oradan be

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin, Can Atalay ve Osman Kavala ile ilgili “serbest bırakılsınlar” kampanyasına, Ahmet Davutoğlu’na yakın Karar gazetesinin hafız yazarı Mehmet Ocaktan da dahil oldu. Selvi’den sazı alan Ocaktan, “Hadi oradan” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Bu işte bir yanlışlık var, bir kere mevcut anayasaya bile uymayan bir iktidarın “Yeni anayasa masalı” anlatması, kelimenin tam anlamıyla trajikomik bir durumdur.

Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Anayasa Mahkemesi iki kere “Hak ihlali” kararı vermiş olmasına rağmen, millet iradesiyle seçilen Can Atalay’ın vekillik hakkı gasp edilmiştir ve haksız yere cezaevinde tutulmaktadır.

Dahası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala ile ilgili verdiği “Derhal serbest bırakılsın” kararı hala uygulanmamaktadır. Oysa anayasamızın 90. Maddesinde 2004 yılında değişiklik yaparak AİHM’yi iç hukukumuzun bir parçası haline getirdik. Yani kendi anayasamızın tanıdığı AİHM’yi bile tanımıyoruz.

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Hal böyleyken iktidarın ‘özgürlükçü’ anayasa söylemini inandırıcı bulmak ne yazık ki pek mümkün gözükmüyor.

(…) Biliyoruz ki ‘hukukun üstünlüğü’ne itibar etmeyen, hak ve özgürlük gibi kavramları çoktan rafa kaldırmış, daha da vahimi dün söylediklerini bugün yalanlayan bir AK parti var bugün karşımızda. Yani hepimizi mutsuz eden icraatların sahibi olan AK Parti, o on yıl önce bildiğimiz AK Parti değil artık…

Dolayısıyla, bugün ‘yumuşama’ söylemiyle umut dağıtan cumhurbaşkanı, yarın bambaşka bir ‘gerilim’ düğmesine basarsa hiç şaşırmayalım…”