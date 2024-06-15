Abdulkadir Selvi'den Türkiye'yi sarsan iddia! Bahçeli'nin bunu yapmayacağının garantisi yok! Erdoğan’ın dönüşü bekleniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Özgür Özel ve öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesinin ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen açıklamayı değerlendirdiği yazısında 3 Kasım 2002 ve 24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan erken seçimleri hatırlattı.

Bu seçimlerin Bahçeli’nin çağrısı üzerine geldiğine dikkati çeken Selvi, “Bahçeli her ne kadar ‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir’ dese de bir sonraki açıklamasında erken seçim çağrısı yapmayacağının garantisi yok” görüşünü ifade etti.

Selvi ayrıca, “Peki Ankara’da ‘Eyvah hükümet yıkılıyor. Erken seçime gidilecek’ gibi bir hava var mı Yok. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ona izin vermiyor. AK Parti'de hava MHP ile yaşanan sorunun aşılacağı yönünde. Onun için Erdoğan’ın dönüşü bekleniyor” diye yazdı.



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