Abdulkadir Selvi'den tüm Türkiye'ye şok "11 Haziran" uyarısı! Buna asla izin vermemeliyiz! Yarın çok geç olabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye sınırında ABD destekli PKK'nın "Küçük İsrail" adını verdiği bir yapılanma üzerinde durdu. Terör örgütünün 11 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerle bölgede özerk bir yapı kurmayı hedeflediğini belirten Selvi, Türkiye'nin ulusal güvenliği için bu gelişmelerin tehlikeli sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. Selvi, özetle şunları kaydetti:

"(...) Bir süredir her şeyi bıraktım Suriye’de PKK’ya kurdurulmaya çalışılan terör devletinin üzerinde duruyorum. Dünya Gazze ve Ukrayna ile meşgul olurken, ABD sınırımızda “Küçük İsrail’in” temellerini atıyor.

Menbiç’ten başlayıp Afrin ve Tel Rıfat’ı da içine alarak sınırlarımızda biten bir bölgede, PKK 11 Haziran’da yerel seçim yapacak.

PKK’nın kontrolünde yapılacak olan seçimde PKK’nın oluşturduğu Seçim Kurulu’nun izin verdiği isimler aday olabilecek. Seçimde ancak PKK’nın silahlı birimlerinde görev yapan teröristler oy kullanabilecek.

İKİ AŞAMALI PLAN

PKK’nın hamisi ABD’nin Ortadoğu sorumlusu McGurk iki aşamalı bir plan yapmış. Bu planın birinci aşamasında PKK’ya özerk bir yönetim oluşturacaklar. İkinci aşamada ise bir PKK devleti kurduracaklar.

ÖNCE SURİYE SONRA TÜRKİYE

Birinci adımda Suriye’yi bölecekler. İkinci adımda ise sıra Türkiye’ye gelecek.

MGK bildirisinde bu tehlikeye dikkat çekilerek, “Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyecektir” denildi.

‘SARI ÖKÜZ’Ü VERMEMEK

‘Sarı Öküz’ hikâyesini bilirsiniz. 11 Haziran’da ‘Sarı Öküz’ü verirsek bunun devamı gelir. O nedenle ABD’nin bu adımı atmasına izin vermememiz gerekiyor. Yarın çok geç olabilir."