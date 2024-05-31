  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler kırmızı kodla dünyaya servis etti: Türkiye operasyona başlayabilir

İsmini bakın nereden alıyor! Huzurlarınızda Türkiye'nin ürkütücü gücü Kemankeş

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı! Manchester Unitedlı yıldız bedavaya geliyor

Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Yatırım piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş Haziran sonrası tüyolar verdi

Yunanistan'da büyük panik: Türkiye oraya doğalgaz ve petrol aramaya gidiyor

Türk havacılığının altın çağı Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım

Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! “Buraya çıkıp istifa edeceğim”

Nerede yakalandığına bakın! Bir CHP’li daha sahtekâr çıktı!

ABD’den gündemi alüst edecek Tük savunma sanayisi itirafı: Yapamazdık
Medya Abdulkadir Selvi'den tüm Türkiye'ye şok "11 Haziran" uyarısı! Buna asla izin vermemeliyiz! Yarın çok geç olabilir
Medya

Abdulkadir Selvi'den tüm Türkiye'ye şok "11 Haziran" uyarısı! Buna asla izin vermemeliyiz! Yarın çok geç olabilir

Yeniakit Publisher
2024-05-31 16:50:00 -
Abdulkadir Selvi'den tüm Türkiye'ye şok "11 Haziran" uyarısı! Buna asla izin vermemeliyiz! Yarın çok geç olabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye sınırında ABD destekli PKK'nın "Küçük İsrail" adını verdiği bir yapılanma üzerinde durdu. Terör örgütünün 11 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerle bölgede özerk bir yapı kurmayı hedeflediğini belirten Selvi, Türkiye'nin ulusal güvenliği için bu gelişmelerin tehlikeli sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. Selvi, özetle şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye sınırında ABD destekli PKK'nın "Küçük İsrail" adını verdiği bir yapılanma üzerinde durdu. Terör örgütünün 11 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerle bölgede özerk bir yapı kurmayı hedeflediğini belirten Selvi, Türkiye'nin ulusal güvenliği için bu gelişmelerin tehlikeli sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. Selvi, özetle şunları kaydetti:

"(...) Bir süredir her şeyi bıraktım Suriye’de PKK’ya kurdurulmaya çalışılan terör devletinin üzerinde duruyorum. Dünya Gazze ve Ukrayna ile meşgul olurken, ABD sınırımızda “Küçük İsrail’in” temellerini atıyor.
Menbiç’ten başlayıp Afrin ve Tel Rıfat’ı da içine alarak sınırlarımızda biten bir bölgede, PKK 11 Haziran’da yerel seçim yapacak.
PKK’nın kontrolünde yapılacak olan seçimde PKK’nın oluşturduğu Seçim Kurulu’nun izin verdiği isimler aday olabilecek. Seçimde ancak PKK’nın silahlı birimlerinde görev yapan teröristler oy kullanabilecek.
İKİ AŞAMALI PLAN
PKK’nın hamisi ABD’nin Ortadoğu sorumlusu McGurk iki aşamalı bir plan yapmış. Bu planın birinci aşamasında PKK’ya özerk bir yönetim oluşturacaklar. İkinci aşamada ise bir PKK devleti kurduracaklar.
ÖNCE SURİYE SONRA TÜRKİYE
Birinci adımda Suriye’yi bölecekler. İkinci adımda ise sıra Türkiye’ye gelecek.
MGK bildirisinde bu tehlikeye dikkat çekilerek, “Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyecektir” denildi.
‘SARI ÖKÜZ’Ü VERMEMEK
‘Sarı Öküz’ hikâyesini bilirsiniz. 11 Haziran’da ‘Sarı Öküz’ü verirsek bunun devamı gelir. O nedenle ABD’nin bu adımı atmasına izin vermememiz gerekiyor. Yarın çok geç olabilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23