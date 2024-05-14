Abdulkadir Selvi’den “Senin derdin ne” dedirten çıkış! Şimdi de o isimlere af istedi! Yok artık
“Osman Kavala” çıkışıyla tepkilerin odağı haline gelen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Senin derdin ne” dedirten bir yazıya daha imza attı. Selvi, 28 Şubat darbecilerine af isteyerek maşeri vicdanı yaraladı. Selvi, “28 Şubat tutuklularının cezaevinde ölmesinin Türkiye’yi kutuplaştıracağını” ileri sürdüğü yazısında, “Ama affedilmeleri Türkiye’yi rahatlatır” dedi.
“Osman Kavala” çıkışıyla tepkilerin odağı haline gelen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Senin derdin ne” dedirten bir yazıya daha imza attı. Selvi, 28 Şubat darbecilerine af isteyerek maşeri vicdanı yaraladı. Selvi, “28 Şubat tutuklularının cezaevinde ölmesinin Türkiye’yi kutuplaştıracağını” ileri sürdüğü yazısında, “Ama affedilmeleri Türkiye’yi rahatlatır” dedi.
Selvi, “Demokrasi bir rövanş alma rejimi değildir. 28 Şubat mahkûmlarıyla ilgili Adli Tıp raporları tamamlandı. Dosyaları 2023 yılı mayıs ayından itibaren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hazır bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atacağı bir imza ile Türkiye’de yumuşama siyasetinin ilk adımı atılmış olacak” ifadelerini kullandı.
Medya
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