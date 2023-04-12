Abdulkadir Selvi'den flaş "AK Parti" iddiası! Seçimlerden sonra buna geçilecek
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin seçim beyannamesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “düşük faiz” vurgusu yapmadığına dikkat çekti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin seçim beyannamesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “düşük faiz” vurgusu yapmadığına dikkat çekti.
Selvi, “Seçim beyannamesinin ekonomiyle ilgili bölümünde eski ekonomi bakanları Lütfü Elvan’ın etkisi ve Mehmet Şimşek’in dokunuşları hissediliyordu. Belli ki seçimlerden sonra piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçilecek. Bunun bir işareti de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusuna hiç girmemesiydi” ifadesini kullandı.
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