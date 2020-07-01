Abdulkadir Selvi’den ‘dıslıke’ uyarısı

Abdulkadir Selvi, ‘Z kuşağını yakından tanıma’ başlıklı yazısında sosyal medyayı konu edindi.

Selvi, ‘Z kuşağının oylarını almaya talip olan siyasi partilerin bu gençleri iyi tanıması gerekiyor. Çevre, insan hakları, hayvan hakları ve sıfır atık konusunda duyarlı olan bu gençler, aynı zamanda yerel değil, dünyalı. “Dünyalı dedik” de “Ülke sevgileri yok” demedik. Ama bir kedinin ölümü için dünyayı yakabilirler’ dedi.

Dıslıke uyarısında bulunan Selvi, ‘Gençler, şimdiden uyarayım dislike atan dislike’lanır’ dedi.

İşte o ifadeler,

2023 seçimlerinde 7 milyona yakın ilk kez oy kullanması bekleniyor. O nedenle partiler genç seçmenleri kazanmak için şimdiden kolları sıvadılar. Hal böyle olunca X kuşağı ‘out’, Z kuşağı ‘in’ oldu.

Gezi olaylarıyla birlikte dikkati çekmişti Z kuşağı. Ancak onlara öyle bir anlam yüklendi ki, devrimleri gerçekleştirip bizi başka bir iklime taşıyacak gençler olarak görüldüler. Kimine göre isyankâr, kimine göre sorumluluk almaktan kaçan bir kuşak.

Hiçbir önyargım olmadan Z kuşağını anlamaya çalışıyorum. Bunun için Murat Gezici’nin başkanı olduğu Gezici Araştırma’nın Z kuşağı üzerine yaptığı araştırmadan yararlandım. Araştırma 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, 12 ilde, 20 yaşın altındaki 1062 katılımcı üzerinde yapılmış.

X,Y VE Z kuşağı kimlere denir?

Bu iş için kolları sıvadım ya, işe önce temelden başladım. Biz matematik formüllerinde kullanıyorduk X ya da Y veya Z’yi ama 1980 öncesi doğanlara X kuşağı deniliyor. 1964 doğumlu olarak ben herhalde X kuşağını oluşturuyorum. 1980-2000 arasında doğanlar ise Y kuşağı. Daha dünkü çocuklar demeyin, onların da pabuçları dama atılmak üzere. Yeni kurtarıcılarımız Z kuşağı ise 2000’den sonra doğanlar. Z kuşağı, demedi demeyin. Devir sizin devriniz. Siyasetten tartışma programlarında her yerde siz varsınız. Bir dinozor olarak, tadını çıkarın derim.

Yeni kurtacılarımızın özellikleri

Z kuşağını öyle uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü onlar da ne uzun konuşmayı seviyorlar ne de uzun anlatımlara vakitleri var. Zaten bu yazıyı okuyacaklarından da şüpheliyim. Çünkü daha çok sosyal medya çocukları bunlar.

Hızlı düşünme metodları yüksek.

Toplumsallıktan çok bireyseller.

Bağımsız ve özgür olmayı seviyorlar.

Ama takım çalışmasına da yatkınlar.

Özgüvenleri yüksek.

Bu kuşak için mümkün olmayan bir şey yok. Mümkün olan hemen, imkânsız olan derhal durumu.

Aileleri ile dünyaya bakış açıları arasında fark yüzde 86.7 seviyesinde. Tam bir uçurum var desene şuna.

Aşkları da dijital

Bizim kuşak için ekmek kavgası olmazsa olmazımızsa,

Z kuşağı için de teknoloji öyle. O nedenle kimine göre adları dijital kuşak.

Yüzde 87.2’sinin sosyal medya hesabı var.

Sosyal medyada geçirdikleri zaman ortalama 6 saat. Benim buna bir itirazım var. Sosyal medyada 6 saat geçireni Z kuşağı saymazlar.

Yüzde 70.4’ü kendini bireyselde değil dijitalde daha iyi ifade ettiğini söylüyor. Aşkları da dijital bunların.

Yüzde 65’i akıllı telefonu, yüzde 47’si bilgisayarı kullanıyor. Kız arkadaşı terk edince ya da işsiz kalınca bunalıma giren kuşak geride kaldı. Hayatı sosyal medyadan öğrenen bir kuşak.

Instagram çocukları

Z kuşağının sosyal medya platformları zaman zaman değişiyor. O nedenle şu anda Instagram’a takılıyorlar diyebiliriz. Yüzde 76.2’si Instagram kullanıyor. Onu yüzde 65’le Facebook takip ediyor. Benim için şaşırtıcı olan TikTok kullanımının düşük olması oldu. Yüzde 22’si TikTok kullanıyor. Yüzde 22’si YouTube. Sosyal medya bir dönem YouTuber’lara kazandırdı. Ünlü YouTuber’lardan sinema sektörüne, eğlence dünyasına geçiş yapanlar oldu. Aralarından film yıldızları çıktı. Şimdi moda TikTok. İnternet kullanımı ise yüzde 37.2’yle fena değil.

Sosyal medya Z kuşağının bir kısmı için aynı zamanda bir gelir kapısı. Google’ın, Facebook’un, Amazon’un, Apple’ın dünya devi olduğu bir devirde bizim Z kuşağı arasından TÜSİAD zenginleri çıkarsa şaşırmayın.

Bir not da siyasete

Z kuşağının oylarını almaya talip olan siyasi partilerin bu gençleri iyi tanıması gerekiyor. Çevre, insan hakları, hayvan hakları ve sıfır atık konusunda duyarlı olan bu gençler, aynı zamanda yerel değil, dünyalı. “Dünyalı dedik” de “Ülke sevgileri yok” demedik. Ama bir kedinin ölümü için dünyayı yakabilirler.

Dıslıke uyarısı

Bu da benden Z kuşağı gençlere gelsin: Gençler, şimdiden uyarayım dislike atan dislike’lanır.