Abdulkadir Selvi'den bomba Kılıçdaroğlu yazısı! Vay anasını

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı" dedi. Selvi yazısında, "6’lı masada cumhurbaşkanlığı düğümünü Meral Akşener çözecek. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne denli kararlı olduğunu artık Mısır’daki sağır sultan bile duydu. Kılıçdaroğlu, 6’lı masayı dağıtmamak için adaylığını açıklamıyor lakin kendisini ziyaret edenlere, cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etmeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun, kendisiyle görüşenlere, “Adayım, kazanacağım. Gidin çalışın” dediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun gözü Akşener’in üzerinde. Meral Akşener’in desteğini aldığı gün adaylığını ilan etmeyi planlıyor. Ama Akşener’den beklediği yeşil ışığı göremedi." görüşünü savundu.

Abdulkadir Selvi, şöyle devam etti: "Yeni ittifaklar kuruluyor derken ona işaret etmek istedim. Millet İttifakı’nda merkez sağ ve merkez sol blok oluşuyor. 6’lı masanın diğer dört partisi bu bloklaşmada yer alır mı orası belli değil lakin Milliyetçi-merkez sağ kökenli iki siyasetçi Meral Akşener ile Mansur Yavaş merkez sağ eksen oluştururken; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile merkez sol ittifak mı kuruluyor? Akşener-Yavaş ittifakı üzerinde durulmaya değer lakin Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir ittifak kuruluyor mu ondan emin değilim."